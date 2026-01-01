Udrul Wingfit med enkeltklikinstallation
Minimalistisk open source fitnessapp til at logge træninger, spore øvelser og overvåge personlig fremgang privat.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Wingfit
Wingfit er en minimalistisk, selvhostet fitnesssporingsapplikation fokuseret på enkelhed og privatliv. Den tilbyder en ren grænseflade til at logge træninger, spore øvelsessæt og gentagelser og overvåge personlig fitnessfremgang over tid uden annoncer, abonnementer eller datadeling med tredjepartstjenester.
Selvhosting af Wingfit på en VPS holder alle dine fitnessdata fuldstændig private på din egen infrastruktur. Den letvægts enkelt-service-implementering kræver ingen ekstern database, hvilket gør opsætningen hurtig og vedligeholdelsen minimal, samtidig med at du får en permanent fitnesslog, der er tilgængelig fra enhver browser.
Vigtige funktioner i Wingfit
Træningslogning
Logfør individuelle øvelser med sæt, gentagelser og vægte for at skabe en komplet registrering af hver træningssession.
Fremdriftssporing
Overvåg styrke- og volumenudvikling over tid for at måle træningsfremskridt og identificere forbedringsområder.
Design med fokus på privatliv
Alle fitnessdata forbliver på din VPS uden tredjeparts cloud-synkronisering, analyse eller reklamer.
Letvægtsudrulning
Enkeltservicecontainer med minimale ressourcekrav gør Wingfit nem at køre sammen med andre apps.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Wingfit
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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