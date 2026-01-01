Wingfit er en minimalistisk, selvhostet fitnesssporingsapplikation fokuseret på enkelhed og privatliv. Den tilbyder en ren grænseflade til at logge træninger, spore øvelsessæt og gentagelser og overvåge personlig fitnessfremgang over tid uden annoncer, abonnementer eller datadeling med tredjepartstjenester.

Selvhosting af Wingfit på en VPS holder alle dine fitnessdata fuldstændig private på din egen infrastruktur. Den letvægts enkelt-service-implementering kræver ingen ekstern database, hvilket gør opsætningen hurtig og vedligeholdelsen minimal, samtidig med at du får en permanent fitnesslog, der er tilgængelig fra enhver browser.