Workout Cool er en selvhostet fitness-coachingplatform, der tilbyder en omfattende træningsdatabase, en struktureret træningsplanbygger og sessionssporing – alt sammen kørende på din egen server uden abonnementsgebyrer eller tredjeparts datadeling. Brugere kan gennemse øvelser med instruktionsvideodemonstrationer, opbygge tilpassede træningsprogrammer organiseret efter muskelgruppe eller træningsmål og logge træningssessioner for at spore ydeevne over tid.

I modsætning til hostede fitnessapps, der låser historiske data bag abonnementer, gemmer Workout Cool al træningshistorik i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur. Platformen understøtter e-mail- og adgangskodeautentificering sammen med valgfri Google OAuth, og det indlejrede øvelsesbibliotek kan forudfyldes med eksempeldata ved første lancering.