Installer Workout Cool med et-klik-installation
Open source fitnesscoachingplatform til at opbygge træningsplaner, spore fremskridt og administrere et personligt træningsbibliotek.
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Hvad du kan bygge med Workout Cool
Workout Cool er en selvhostet fitness-coachingplatform, der tilbyder en omfattende træningsdatabase, en struktureret træningsplanbygger og sessionssporing – alt sammen kørende på din egen server uden abonnementsgebyrer eller tredjeparts datadeling. Brugere kan gennemse øvelser med instruktionsvideodemonstrationer, opbygge tilpassede træningsprogrammer organiseret efter muskelgruppe eller træningsmål og logge træningssessioner for at spore ydeevne over tid.
I modsætning til hostede fitnessapps, der låser historiske data bag abonnementer, gemmer Workout Cool al træningshistorik i en PostgreSQL-database på din egen infrastruktur. Platformen understøtter e-mail- og adgangskodeautentificering sammen med valgfri Google OAuth, og det indlejrede øvelsesbibliotek kan forudfyldes med eksempeldata ved første lancering.
Vigtige funktioner i Workout Cool
Øvelsesbibliotek
Gennemse en omfattende database af øvelser med instruktionsvideo-demonstrationer organiseret efter muskelgruppe, udstyr og træningstype.
Træningsplanbygger
Opret strukturerede flerdages træningsprogrammer med tilpassede øvelsesvalg, sæt, gentagelser og hvileperioder til ethvert træningsmål.
Sessionlogning
Registrer hver træningssession med faktiske præstationsdata, så du kan spore vægtprogression og volumen over tid.
Fremskridtssporing
Visualiser styrkefremgang og træningskonsistens med diagrammer, der viser præstationstendenser på tværs af træningspas og træningsprogrammer.
Muskelgruppefiltrering
Filtrer og opdag øvelser efter målrettet muskelgruppe for at opbygge balancerede programmer, der dækker hele kroppen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Workout Cool
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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