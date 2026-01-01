Shiori er en selvhostet bogmærkestyring skrevet i Go og designet som et privatlivsfokuseret alternativ til Pocket og Instapaper. Den gemmer websider som offlinearkiver — så dine bogmærker forbliver læsbare, selv når kilder går offline, bag betalingsmure eller forsvinder helt. Med over 9.000 GitHub-stjerner er det blevet et foretrukket valg for forskere, udviklere og privatlivsbevidste læsere, der opbygger personlige vidensbaser.

Selvhosting af Shiori på din VPS holder læselister og arkiveret indhold fuldstændig privat, uden tredjepartssporing eller dataindsamling. I modsætning til gratis skytjenester, der pålægger lagrings- og opbevaringsgrænser, giver VPS-hosting dig ubegrænset kapacitet og fuld kontrol over dit arkiv.