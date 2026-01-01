Implementer Shiori med et-kliks-installation
Selvhostet bogmærkestyring, der automatisk arkiverer websider offline, så gemt indhold forbliver tilgængeligt, selv hvis originalen forsvinder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shiori
Shiori er en selvhostet bogmærkestyring skrevet i Go og designet som et privatlivsfokuseret alternativ til Pocket og Instapaper. Den gemmer websider som offlinearkiver — så dine bogmærker forbliver læsbare, selv når kilder går offline, bag betalingsmure eller forsvinder helt. Med over 9.000 GitHub-stjerner er det blevet et foretrukket valg for forskere, udviklere og privatlivsbevidste læsere, der opbygger personlige vidensbaser.
Selvhosting af Shiori på din VPS holder læselister og arkiveret indhold fuldstændig privat, uden tredjepartssporing eller dataindsamling. I modsætning til gratis skytjenester, der pålægger lagrings- og opbevaringsgrænser, giver VPS-hosting dig ubegrænset kapacitet og fuld kontrol over dit arkiv.
Vigtige funktioner i Shiori
Offline sidearkivering
Gemmer en lokal kopi af hver bogmærket side, så indholdet forbliver læsbart, selv hvis den originale URL går offline eller havner bag en betalingsmur.
Fuldtekstsøgning
Søger på tværs af alle bogmærker og arkiveret sideindhold, hvilket gør det hurtigt at finde specifik information på tværs af tusindvis af gemte sider.
Browserudvidelser
Én-klik bogmærkelagring fra Chrome og Firefox uden at forlade den aktuelle side, med arkivet oprettet automatisk i baggrunden.
Lommeimport
Migrerer eksisterende Pocket-biblioteker i Netscape-bogmærkeformat, bevarer tags og gør overgangen til selvhostet arkivering problemfri.
REST API og CLI
Fuld REST API og kommandolinjegrænseflade muliggør integration med automatiseringsscripts og tilpassede værktøjer ud over webgrænsefladen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shiori
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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