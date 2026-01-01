Label Studio er den mest populære open source-datalabelingplatform med over 27.000 GitHub-stjerner, der understøtter annotering på tværs af alle større datatyper — tekst, billeder, lyd, video, HTML, tidsserier og multimodale kombinationer. Teams bruger det til at opbygge træningsdatasæt af høj kvalitet med tilpasselige labeling-skabeloner, ML-assisteret annotering og metrics for inter-annotator-overensstemmelse.

Selv-hosting af Label Studio på din egen VPS holder følsomme træningsdata — medicinske billeder, finansielle dokumenter, proprietært forretningsindhold — fuldstændigt inden for din infrastruktur, uden gebyrer per bruger eller per annotering. Denne implementering parrer Label Studio med PostgreSQL 16 for pålidelig projekt- og annoteringslagring.