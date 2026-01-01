Udrul Label Studio med ét klik installation.
Open source-dataetiketteringsplatform til annotering af tekst, billeder, lyd, video og tidsseriedata til maskinlæringsmodeller.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Label Studio
Label Studio er den mest populære open source-datalabelingplatform med over 27.000 GitHub-stjerner, der understøtter annotering på tværs af alle større datatyper — tekst, billeder, lyd, video, HTML, tidsserier og multimodale kombinationer. Teams bruger det til at opbygge træningsdatasæt af høj kvalitet med tilpasselige labeling-skabeloner, ML-assisteret annotering og metrics for inter-annotator-overensstemmelse.
Selv-hosting af Label Studio på din egen VPS holder følsomme træningsdata — medicinske billeder, finansielle dokumenter, proprietært forretningsindhold — fuldstændigt inden for din infrastruktur, uden gebyrer per bruger eller per annotering. Denne implementering parrer Label Studio med PostgreSQL 16 for pålidelig projekt- og annoteringslagring.
Vigtige funktioner i Label Studio
Multitypeannotation
Mærk tekst, billeder, lyd, video og tidsrækkerdata med 50+ tilpasselige skabelontyper fra en enkelt platform.
ML-assisteret mærkning
Forbind et ML-backend for automatisk at forhåndsetiketterere data, så annotatorer kan gennemgå og rette forudsigelser i stedet for at etiketterere fra bunden.
Arbejdsgange for aktiv læring
Prioriter de mest usikre eller informative prøver til annotering for at maksimere modelforbedring per brugt annoteringstime.
Teamsamarbejde
Tildel opgaver på tværs af flere annotatorer og spor inter-annotator-overensstemmelsen for at sikre konsistent labelkvalitet.
ML-formateksport
Eksporter færdige annoteringer direkte til COCO, VOC, YOLO og andre populære formater til øjeblikkelig modeltræning.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Label Studio
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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