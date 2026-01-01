Dashy er et selvhostet personligt dashboard, der giver dig en smuk, tilpasselig startside til alle dine tjenester, applikationer og bogmærker. Med hundredvis af indbyggede ikoner, et omfattende widget-økosystem og en visuel konfigurationseditor kan du bygge en skræddersyet grænseflade uden at redigere YAML-filer. Statuskontrol i realtid overvåger dine tjenester kontinuerligt, så du altid ved, hvad der er oppe at køre.

Selvhosting af Dashy på din VPS betyder, at dit dashboard er tilgængeligt 24/7 fra enhver enhed, med alle konfigurationsdata under din kontrol. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til din infrastrukturs topologi – blot et hurtigt, privat adgangspunkt til alt, hvad du kører.