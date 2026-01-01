Implementer Dashy med enkeltklikinstallation
Meget tilpasningsdygtigt selvhostet dashboard til at organisere alle dine tjenester, bogmærker og widgets på ét sted.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dashy
Dashy er et selvhostet personligt dashboard, der giver dig en smuk, tilpasselig startside til alle dine tjenester, applikationer og bogmærker. Med hundredvis af indbyggede ikoner, et omfattende widget-økosystem og en visuel konfigurationseditor kan du bygge en skræddersyet grænseflade uden at redigere YAML-filer. Statuskontrol i realtid overvåger dine tjenester kontinuerligt, så du altid ved, hvad der er oppe at køre.
Selvhosting af Dashy på din VPS betyder, at dit dashboard er tilgængeligt 24/7 fra enhver enhed, med alle konfigurationsdata under din kontrol. Der er ingen abonnementsgebyrer, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til din infrastrukturs topologi – blot et hurtigt, privat adgangspunkt til alt, hvad du kører.
Vigtige funktioner i Dashy
Servicestatusovervågning
Tjekker løbende, om dine tjenester er online, og viser live statusindikatorer, så du med et øjekast kan opdage nedbrud.
Visuel Konfigurationseditor
Rediger dit dashboard-layout, sektioner og elementer via en peg-og-klik-grænseflade uden at røre ved YAML-konfigurationsfiler.
Mangfoldigt Widgetøkosystem
Tilføj vejrudsigter, RSS-feeds, systemstatistik, ure og snesevis af andre widgets for at omdanne dashboardet til et informationscenter.
Omfattende ikonbibliotek
Inkluderer 400+ forudkonfigurerede serviceikoner og understøtter brugerdefinerede ikoner, hvilket holder dit dashboard visuelt konsistent og nemt at navigere.
Flersidesupport
Organiser tjenester på tværs af flere sider og sektioner, hvilket gør det praktisk at administrere et stort antal applikationer uden rod.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dashy
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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