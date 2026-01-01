Udrul MQTTX med enkeltklikinstallation
Browserbaseret MQTT 5.0-klient til fejlfinding af mæglere og test af IoT WebSocket-forbindelser uden lokale installationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MQTTX
MQTTX Web er en open source MQTT 5.0-klient fra EMQX, der kører fuldstændigt i browseren, hvilket lader ingeniører oprette forbindelse til enhver MQTT-broker via WebSocket for at inspicere emner, publicere payloads og validere IoT-beskedflows på få sekunder. I modsætning til desktopudgaven kræver MQTTX Web ingen installation — det eneste, teams skal gøre, er at åbne den implementerede URL for at begynde at fejlfinde brokere fra enhver bærbar computer eller tablet.
Selv-hosting af MQTTX Web på din egen VPS placerer en privat, altid tilgængelig WebSocket-klient på en URL, dit team kontrollerer, uden at en tredjeparts hostet endpoint logger dine broker-legitimationsoplysninger og uden afhængighed af den offentlige emqx.io-instans. Forbindelsesprofiler gemmes lokalt i hver browser, så selve implementeringen er statsløs og nem at opgradere.
Vigtige funktioner i MQTTX
Fuld MQTT 5.0-understøttelse
Test alle MQTT 5.0-funktioner herunder egenskaber, årsagskoder, delte abonnementer og anmodnings- og svarmønstre mod enhver kompatibel broker.
WebSocketkonnektivitet
Opret forbindelse til MQTT-mæglere over WS og WSS direkte fra browseren, ideel til validering af IoT-gateways og webklienter, der er afhængige af WebSocket-transport.
Multimæglerarbejdsområde
Gem og skift mellem forbindelsesprofiler til produktions-, staging- og lokale mæglere uden at forlade fanen eller omkonfigurere legitimationsoplysninger hver gang.
Emneudgivelse og -abonnement
Abonner på wildcard-emner, udgiv JSON, almindelig tekst eller Base64-nyttelast, og inspicer meddelelseshistorik med QoS, bevarede og tidsstempelmetadata.
Installationsfri adgang
Del den implementerede URL med dit team for at give hver ingeniør en MQTT-klient uden at distribuere desktop-binære filer eller administrere pakkeversioner.
Klient-side datalagring
Forbindelsesindstillinger og meddelelseshistorik forbliver i browseren via localStorage, så serveren ikke opbevarer mæglerlegitimationsoplysninger og forbliver tilstandsløs på tværs af opgraderinger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MQTTX
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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