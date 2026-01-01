MQTTX Web er en open source MQTT 5.0-klient fra EMQX, der kører fuldstændigt i browseren, hvilket lader ingeniører oprette forbindelse til enhver MQTT-broker via WebSocket for at inspicere emner, publicere payloads og validere IoT-beskedflows på få sekunder. I modsætning til desktopudgaven kræver MQTTX Web ingen installation — det eneste, teams skal gøre, er at åbne den implementerede URL for at begynde at fejlfinde brokere fra enhver bærbar computer eller tablet.

Selv-hosting af MQTTX Web på din egen VPS placerer en privat, altid tilgængelig WebSocket-klient på en URL, dit team kontrollerer, uden at en tredjeparts hostet endpoint logger dine broker-legitimationsoplysninger og uden afhængighed af den offentlige emqx.io-instans. Forbindelsesprofiler gemmes lokalt i hver browser, så selve implementeringen er statsløs og nem at opgradere.