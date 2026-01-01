REDAXO er et open source PHP content management-system bygget siden 2004, der giver udviklere fuld kontrol over webstedets output. I modsætning til meningsbaserede CMS'er, der håndhæver en fast HTML-struktur, lader REDAXO dig oprette brugerdefinerede moduler, der præcist definerer, hvordan indhold indtastes og gengives — fra minimale landingssider til store flersprogede portaler.

Selv-hosting af REDAXO på din egen VPS betyder, at du ejer dit indhold, dine data og dine tilpasninger uden platformgebyrer eller leverandørbegrænsninger. Denne skabelon parrer REDAXO med MariaDB 10.11 og auto-installerer CMS'et ved første start, så du kan logge ind på adminpanelet og begynde at bygge med det samme.