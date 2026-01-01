Installer REDAXO med enkeltklikinstallation
Fleksibel open source PHP CMS, der giver udviklere fuld kontrol over hjemmesidens outputkode til simple sider og komplekse portaler.
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Hvad du kan bygge med REDAXO
REDAXO er et open source PHP content management-system bygget siden 2004, der giver udviklere fuld kontrol over webstedets output. I modsætning til meningsbaserede CMS'er, der håndhæver en fast HTML-struktur, lader REDAXO dig oprette brugerdefinerede moduler, der præcist definerer, hvordan indhold indtastes og gengives — fra minimale landingssider til store flersprogede portaler.
Selv-hosting af REDAXO på din egen VPS betyder, at du ejer dit indhold, dine data og dine tilpasninger uden platformgebyrer eller leverandørbegrænsninger. Denne skabelon parrer REDAXO med MariaDB 10.11 og auto-installerer CMS'et ved første start, så du kan logge ind på adminpanelet og begynde at bygge med det samme.
Vigtige funktioner i REDAXO
Tilpassede indholdsmoduler
Byg genanvendelige indholdsmoduler, der præcist styrer, hvordan redaktører indtaster data, og hvordan disse data gengives i HTML – ingen låsning til framework.
Fuld outputkontrol
REDAXO pålægger ingen strukturelle begrænsninger på din markup, hvilket lader udviklere producere ren, semantisk HTML skræddersyet til hvert enkelt projekt.
Flersproget understøttelse
Administrer indhold på tværs af flere sprog med indbygget clang-understøttelse, hvilket gør REDAXO til et naturligt match til internationale og regionale hjemmesider.
Tilføjelsesøkosystem
Udvid REDAXO gennem et rigt økosystem af community-tilføjelser, der dækker mediehåndtering, SEO, formularer, autentificering og meget mere.
Fleksibelt skabelonsystem
Definer genanvendelige sidetemplater og layouts i PHP, hvilket giver frontendudviklere frihed til at strukturere projekter, som de finder passende.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre REDAXO
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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