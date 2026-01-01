Copyparty er en selvhostet filserver, der pakker et usædvanligt antal funktioner ind i en enkelt container uden ekstern database. Den serverer filer over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP samtidigt, understøtter opdelte genoptagelige uploads, der overlever afbrudte forbindelser, og inkluderer et komplet mediebibliotek med miniaturebilleder, lydafspilning og fuldtekstsøgning.

Selvhosting af Copyparty på din egen VPS giver dig en privat fildelingsplatform, der fungerer med enhver standardklient — fra en browser til Windows Stifinder til FileZilla — uden leverandørlåsning eller tilbagevendende lagergebyrer. Fordi alt kører i én container med data gemt direkte på filsystemet, er sikkerhedskopier og migreringer ligetil.