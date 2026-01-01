Installer Copyparty med enkeltklikinstallation.
Bærbar filserver med HTTP, WebDAV, SFTP og FTP-adgang, genoptagelige uploads og ingen databaseafhængigheder.
Vælg en VPS-pakke til Copyparty
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Copyparty
Copyparty er en selvhostet filserver, der pakker et usædvanligt antal funktioner ind i en enkelt container uden ekstern database. Den serverer filer over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP samtidigt, understøtter opdelte genoptagelige uploads, der overlever afbrudte forbindelser, og inkluderer et komplet mediebibliotek med miniaturebilleder, lydafspilning og fuldtekstsøgning.
Selvhosting af Copyparty på din egen VPS giver dig en privat fildelingsplatform, der fungerer med enhver standardklient — fra en browser til Windows Stifinder til FileZilla — uden leverandørlåsning eller tilbagevendende lagergebyrer. Fordi alt kører i én container med data gemt direkte på filsystemet, er sikkerhedskopier og migreringer ligetil.
Vigtige funktioner i Copyparty
Multiprotokoladgang
Servér filer samtidigt over HTTP, WebDAV, SFTP, FTP og TFTP, så hver klient – browser, filhåndtering eller CLI-værktøj – opretter forbindelse ved hjælp af sin native protokol.
Genoptagelige uploads
Understøttelse af opdelt upload lader store filoverførsler genoptage automatisk efter netværksafbrydelser uden at starte forfra.
Indbygget Mediebibliotek
Genererer automatisk miniaturebilleder og udtrækker metadata for lyd- og videofiler, og omdanner din filserver til en gennemsøgelig mediesamling.
Fildeduplikering
Hash-baseret deduplikering registrerer identiske filer ved upload og gemmer kun én kopi, hvilket sparer diskplads uden manuel indsats.
Ingen database påkrævet
Alle data ligger direkte på filsystemet – ingen PostgreSQL, MySQL eller Redis at administrere, sikkerhedskopiere eller migrere sammen med dine filer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Copyparty
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.