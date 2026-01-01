Udrul PairDrop med enkeltklikinstallation.
Browserbaseret AirDrop-alternativ til øjeblikkelig peer-to-peer filoverførsel mellem alle enheder på dit netværk, ingen app-installation påkrævet.
Vælg en VPS-pakke til PairDrop
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med PairDrop
PairDrop er en moderne, webbaseret fildelingsplatform, der bringer AirDrop-lignende overførsler til enhver enhed og ethvert operativsystem. Ved hjælp af WebRTC-teknologi rejser filer direkte fra afsender til modtager uden at røre serveren – VPS'en koordinerer kun forbindelsen. Åbn webgrænsefladen på enhver enhed, se hvem der ellers er på netværket, og send filer med et enkelt klik. Ingen konti, ingen apps, ingen størrelsesbegrænsninger.
Selv-hosting af PairDrop giver dit hjem eller kontor en permanent, altid tilgængelig fildelingshub beskyttet af HTTPS via Traefik. Filer passerer aldrig gennem tredjepartslagring, overførsler kører med fuld lokale netværkshastigheder, og den selv-hostede tilgang betyder ingen omkostninger pr. fil eller båndbredde, uanset hvor meget dit team deler.
Vigtige funktioner i PairDrop
Peer-to-Peer via WebRTC
Filer overføres direkte mellem enheder med fuld netværkshastighed — serveren formidler kun forbindelsen, så dine data aldrig lagres midlertidigt.
Ingen installation nødvendig
Fungerer i enhver moderne browser på Windows, macOS, Linux, iOS og Android – brugere besøger blot URL'en og begynder at dele med det samme.
Automatisk enhedsopdagelse
Enheder på det samme netværk vises automatisk i grænsefladen, hvilket gør det nemt at vælge en modtager uden at indtaste adresser eller parringskoder.
Ingen Filgrænser
PairDrop pålægger ingen filstørrelsesbegrænsninger eller typefiltre, så du kan dele alt fra små tekstbidder til store videofiler uden omveje.
QR-kodeparring
Scan en QR-kode for øjeblikkeligt at forbinde mobilenheder, hvilket eliminerer behovet for at indtaste netværksadresser, når der deles mellem telefoner og computere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PairDrop
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.