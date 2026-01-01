PairDrop er en moderne, webbaseret fildelingsplatform, der bringer AirDrop-lignende overførsler til enhver enhed og ethvert operativsystem. Ved hjælp af WebRTC-teknologi rejser filer direkte fra afsender til modtager uden at røre serveren – VPS'en koordinerer kun forbindelsen. Åbn webgrænsefladen på enhver enhed, se hvem der ellers er på netværket, og send filer med et enkelt klik. Ingen konti, ingen apps, ingen størrelsesbegrænsninger.

Selv-hosting af PairDrop giver dit hjem eller kontor en permanent, altid tilgængelig fildelingshub beskyttet af HTTPS via Traefik. Filer passerer aldrig gennem tredjepartslagring, overførsler kører med fuld lokale netværkshastigheder, og den selv-hostede tilgang betyder ingen omkostninger pr. fil eller båndbredde, uanset hvor meget dit team deler.