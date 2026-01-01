Firefly er en strømlinet WireGuard VPN-server, der kombinerer WireGuards højtydende, moderne kryptografi med en tilgængelig web-brugerflade til administration af klienter, generering af konfigurationer og overvågning af forbindelser. Den eliminerer kompleksiteten ved traditionel WireGuard-opsætning, så du kan have en sikker VPN kørende på få minutter i stedet for timer.

Implementering af Firefly på din egen VPS giver dig en dedikeret offentlig IP for pålidelig VPN-adgang, båndbredde i virksomhedsklasse uden ISP-begrænsning og fuldstændig uafhængighed af tredjeparts VPN-udbydere, der logger trafik eller oplever uventede nedbrud.