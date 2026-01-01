Udrul Firefly med enkeltklikinstallation
Simpel WireGuard VPN-server med en webadministrationsgrænseflade til at oprette og administrere sikre VPN-forbindelser uden netværksekspertise.
Vælg en VPS-pakke til Firefly
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Firefly
Firefly er en strømlinet WireGuard VPN-server, der kombinerer WireGuards højtydende, moderne kryptografi med en tilgængelig web-brugerflade til administration af klienter, generering af konfigurationer og overvågning af forbindelser. Den eliminerer kompleksiteten ved traditionel WireGuard-opsætning, så du kan have en sikker VPN kørende på få minutter i stedet for timer.
Implementering af Firefly på din egen VPS giver dig en dedikeret offentlig IP for pålidelig VPN-adgang, båndbredde i virksomhedsklasse uden ISP-begrænsning og fuldstændig uafhængighed af tredjeparts VPN-udbydere, der logger trafik eller oplever uventede nedbrud.
Vigtige funktioner i Firefly
Én-klik-kundeopsætning
Generer WireGuard klientkonfigurationer og QR-koder til mobile enheder direkte fra web-brugerfladen – ingen kommandolinjeviden påkrævet.
Automatiske SSL-certifikater
Firefly leverer automatisk gratis SSL-certifikater og sikrer dermed administrationsgrænsefladen uden manuel certifikatkonfiguration.
Tværplatformsklienter
Virker med alle officielle WireGuard-klienter på iOS, Android, Windows, macOS og Linux – tilslut enhver enhed med en enkelt konfigurationsfil.
Realtidsovervågning
Dashboard viser aktive forbindelser og båndbreddeforbrug pr. klient, så du altid ved, hvem der er forbundet, og hvor meget trafik de bruger.
Ingen System WireGuard nødvendig
Kører udelukkende i Docker uden at kræve, at WireGuard er installeret på værtens operativsystem, hvilket forenkler implementeringen og holder værtssystemet rent.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Firefly
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
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