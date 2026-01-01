Udrul Hiccup med et-klik-installation
En hurtig, statisk startside til at organisere dine vigtigste links og bogmærker på ét sted.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Hiccup
Hiccup er en letvægts, open source statisk startside, der er designet til at placere dine mest brugte links forrest og i centrum. Bygget som en React-applikation, der serveres af Nginx, kræver den ingen database og ingen backend — blot en JSON-konfigurationsfil, som du kan redigere direkte eller administrere via den indbyggede konfigurationseditor. Fremhævede kort, organiserede kategorier og et kraftfuldt søgefelt til flere udbydere gør det trivielt hurtigt at springe til ethvert bogmærke fra én enkelt fane.
At selvhoste Hiccup på din egen VPS betyder, at dine bogmærker forbliver private, indlæses øjeblikkeligt fra statiske filer og forbliver tilgængelige fra enhver enhed. Med PWA-understøttelse, tastaturgenveje, træk-og-slip-linkhåndtering og skrivebeskyttet tilstand til delte skærme passer Hiccup lige så godt som en personlig browserstartside eller et husstandsdashboard til delte tjenester.
Vigtige funktioner i Hiccup
Multiudbydersøgning
Søg på tværs af Google, DuckDuckGo, Amazon og tilpassede udbydere samtidig, eller spring direkte til et gemt link efter navn eller tag.
JSON Konfigurationseditor
Administrer hele dit dashboard via en indbygget konfigurationseditor – indlæs fra URL eller lokal fil, forhåndsvis flere konfigurationer, og download sikkerhedskopier når som helst.
Træk og slip links
Tilføj eller opdater links og kortbaggrunde ved at trække URL'er eller billeder fra et andet browservindue direkte til ethvert kort.
Tastaturnavigation
Fuld tastaturgenvejsunderstøttelse lader dig åbne links, skifte redigeringstilstand og navigere i dashboardet uden at røre musen.
PWA og Mobilklar
Installer Hiccup som en Progressive Web App på enhver enhed for hurtig adgang fra startskærmen til alle dine bogmærker fra computer eller mobil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Hiccup
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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