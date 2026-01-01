Hiccup er en letvægts, open source statisk startside, der er designet til at placere dine mest brugte links forrest og i centrum. Bygget som en React-applikation, der serveres af Nginx, kræver den ingen database og ingen backend — blot en JSON-konfigurationsfil, som du kan redigere direkte eller administrere via den indbyggede konfigurationseditor. Fremhævede kort, organiserede kategorier og et kraftfuldt søgefelt til flere udbydere gør det trivielt hurtigt at springe til ethvert bogmærke fra én enkelt fane.

At selvhoste Hiccup på din egen VPS betyder, at dine bogmærker forbliver private, indlæses øjeblikkeligt fra statiske filer og forbliver tilgængelige fra enhver enhed. Med PWA-understøttelse, tastaturgenveje, træk-og-slip-linkhåndtering og skrivebeskyttet tilstand til delte skærme passer Hiccup lige så godt som en personlig browserstartside eller et husstandsdashboard til delte tjenester.