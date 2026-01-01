Installer WBO med ét-klik-installation.
Samarbejdende whiteboard i realtid til teambrainstorming, fjernmøder og visuel planlægning på et delt lærred.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med WBO
WBO (Whiteboard Online) er et selvhostet, samarbejdende whiteboard i realtid, der lader flere brugere tegne, skrive og annotere samtidig på et delt, uendeligt lærred. Det understøtter frihåndstegning, geometriske former, tekst og billedindsættelse med øjeblikkelig synkronisering på tværs af alle tilsluttede deltagere.
Selvhosting af WBO på en VPS giver teams et privat whiteboard, der forbliver aktivt mellem sessioner uden at eksponere indhold for tredjepartstjenester. Det vedvarende lærred forbliver tilgængeligt via en stabil URL til igangværende projekter, hvilket gør det ideelt til fjernbaseret sprintplanlægning, undervisning, tekniske diagrammer og kreative brainstormingsessioner.
Vigtige funktioner i WBO
Samarbejde i realtid
Flere brugere tegner og annoterer på det samme lærred samtidig med øjeblikkelig synkronisering, og ingen genindlæsning er nødvendig.
Vedvarende lærred
Whiteboardindhold gemmes automatisk og er tilgængeligt på den samme URL, når som helst deltagerne genopretter forbindelse.
Tegneværktøjer
Frihåndstegning, geometriske former, tekstetiketter og billedupload dækker hele spektret af whiteboard-brugsscenarier.
Ingen konto nødvendig
Alle med whiteboard-URL'en kan deltage og bidrage øjeblikkeligt uden registrerings- eller loginbarrierer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WBO
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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