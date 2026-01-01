WBO (Whiteboard Online) er et selvhostet, samarbejdende whiteboard i realtid, der lader flere brugere tegne, skrive og annotere samtidig på et delt, uendeligt lærred. Det understøtter frihåndstegning, geometriske former, tekst og billedindsættelse med øjeblikkelig synkronisering på tværs af alle tilsluttede deltagere.

Selvhosting af WBO på en VPS giver teams et privat whiteboard, der forbliver aktivt mellem sessioner uden at eksponere indhold for tredjepartstjenester. Det vedvarende lærred forbliver tilgængeligt via en stabil URL til igangværende projekter, hvilket gør det ideelt til fjernbaseret sprintplanlægning, undervisning, tekniske diagrammer og kreative brainstormingsessioner.