Udrul R2R med ét-klik-installation
Produktionsklar RAG-rammeværk med hybrid søgning, vidensgrafer og en agentisk genfindings-API til AI-applikationer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med R2R
R2R er et open source-rammeværk for retrieval-augmented generation, bygget til produktionsimplementering fra dag ét. Det kombinerer hybrid semantisk og søgeordsbaseret søgning med gensidig rangfletning, automatisk vidensgrafkonstruktion, multimodal dokumentindtagelse og en agentisk retrieval API, der lader store sprogmodeller orkestrere søgning som en del af deres ræsonnementsløkke.
Selv-hosting af R2R på din egen VPS holder dokumenter, vektorindekser og samtalelogg under din fulde kontrol, uden gebyrer per forespørgsel og uden tredjepartsadgang til din vidensbase. Denne implementering parrer R2R API'en med det officielle dashboard og en PostgreSQL plus pgvector-lagring, hvilket giver dig en komplet RAG-stack, som du kan udvide med enhver LLM-udbyder.
Vigtige funktioner i R2R
Hybridsøgning
Kombiner vektorlighed og fuldtekstnøgleordssøgning med reciprok rangfusion for at afdække den mest relevante kontekst for hver forespørgelse.
Vidensgrafer
Automatisk udtrækning af entiteter og relationer opbygger et grafindeks sideløbende med vektorer, hvilket muliggør ræsonnement på tværs af dokumenter, som flad genfinding ikke kan matche.
Multimodal indtagelse
Behandle PDF'er, Word-dokumenter, regneark, billeder og lyd til et samlet indeks uden at skrive brugerdefineret indlæsningskode for hvert format.
Agentic RAG
Ræsonnerende agenter henter, kritiserer og forfiner iterativt svar – hvilket producerer svar af højere kvalitet end single-shot RAG-pipelines.
Multiudbyder LLM'er
Forbind OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama og 20+ andre LLM-udbydere via en enkelt konfiguration – ingen reindeksering påkrævet.
REST API og SDK'er
En komplet REST API samt officielle Python- og JavaScript SDK'er lader dig indlejre R2R-hentning i brugerdefinerede applikationer og automatiserede pipelines.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre R2R
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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