R2R er et open source-rammeværk for retrieval-augmented generation, bygget til produktionsimplementering fra dag ét. Det kombinerer hybrid semantisk og søgeordsbaseret søgning med gensidig rangfletning, automatisk vidensgrafkonstruktion, multimodal dokumentindtagelse og en agentisk retrieval API, der lader store sprogmodeller orkestrere søgning som en del af deres ræsonnementsløkke.

Selv-hosting af R2R på din egen VPS holder dokumenter, vektorindekser og samtalelogg under din fulde kontrol, uden gebyrer per forespørgsel og uden tredjepartsadgang til din vidensbase. Denne implementering parrer R2R API'en med det officielle dashboard og en PostgreSQL plus pgvector-lagring, hvilket giver dig en komplet RAG-stack, som du kan udvide med enhver LLM-udbyder.