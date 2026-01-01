LibreBooking er en fællesskabsdrevet forgrening af Booked Scheduler, der forvandler enhver webbrowser til en selvbetjeningsreservationsskranke til værelser, køretøjer, laboratorieudstyr, sportsfaciliteter eller enhver anden delt ressource. Kalenderlignende tilgængelighedsvisninger, gentagne bookinger, godkendelsesworkflows og kvoter lader organisationer erstatte regneark og delte indbakker med et struktureret bookingsystem.

Selv-hosting af LibreBooking på din egen VPS holder reservationsdata, medlemskontaktoplysninger og brugshistorik fuldstændig under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af tredjeparts SaaS-kalendere. Den medfølgende MariaDB-database bevarer hver reservation, gruppe og tilbehørsdefinition på tværs af genstarter.