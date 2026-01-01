Installer LibreBooking med enkeltklikinstallation.
Open source-system til ressourceplanlægning og -reservation af lokaler, udstyr og delte organisatoriske aktiver.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med LibreBooking
LibreBooking er en fællesskabsdrevet forgrening af Booked Scheduler, der forvandler enhver webbrowser til en selvbetjeningsreservationsskranke til værelser, køretøjer, laboratorieudstyr, sportsfaciliteter eller enhver anden delt ressource. Kalenderlignende tilgængelighedsvisninger, gentagne bookinger, godkendelsesworkflows og kvoter lader organisationer erstatte regneark og delte indbakker med et struktureret bookingsystem.
Selv-hosting af LibreBooking på din egen VPS holder reservationsdata, medlemskontaktoplysninger og brugshistorik fuldstændig under din kontrol, uden gebyrer pr. bruger og uden afhængighed af tredjeparts SaaS-kalendere. Den medfølgende MariaDB-database bevarer hver reservation, gruppe og tilbehørsdefinition på tværs af genstarter.
Vigtige funktioner i LibreBooking
Ressourcereservationer
Book lokaler, udstyr og delte aktiver via kalendervisninger med dag-, uge- og månedsoversigter.
Tilbagevendende bookinger
Planlæg daglige, ugentlige eller månedlige gentagne reservationer med konfliktdetektering og slutdatokontrol.
Godkendelsesflows
Kræv, at reservationer godkendes af ressourceadministratorer, før de træder i kraft, med e-mailnotifikationer ved hvert trin.
Grupper og tilladelser
Tildel brugere til grupper, giv adgang pr. ressource, og håndhæv bookingkvoter for at holde aktiver med høj efterspørgsel retfærdigt fordelt.
Tilbehør og tilføjelser
Tilknyt mængdebegrænset tilbehør såsom projektorer eller mikrofoner til reservationer, så lagerbeholdningen forbliver synkroniseret.
REST API og rapporter
Integrer med eksterne systemer via REST API'et, og hent udnyttelsesrapporter for at informere kapacitetsplanlægningen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre LibreBooking
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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