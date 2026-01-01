WeKnora er et open source LLM-drevet vidensrammeværk fra Tencent, der omdanner spredte dokumenter til forespørgselsbare, ræsonnementsdygtige vidensaktiver. Det kombinerer RAG-baseret spørgsmål-svar, en ReAct-agent til flertrinsræsonnement og en Wiki-tilstand, der destillerer rå dokumenter til en selvvedligeholdende markdown-vidensbase med en interaktiv vidensgraf.

Selv-hosting af WeKnora på din egen VPS holder ejendomsretlige dokumenter, embeddings og samtalehistorik fuldstændig under din kontrol. Tilslut enhver af mere end tyve LLM-udbydere — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude eller lokale Ollama-modeller — og vælg mellem flere vektor-backends uden at sende følsomme data til tredjeparts-tjenester.