Implementer WeKnora med enkeltklikinstallation
Open source LLM-vidensplatform, der omdanner dokumenter til en forespørgselsbar RAG, ræsonnerende agent og selvvedligeholdende wiki.
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Hvad du kan bygge med WeKnora
WeKnora er et open source LLM-drevet vidensrammeværk fra Tencent, der omdanner spredte dokumenter til forespørgselsbare, ræsonnementsdygtige vidensaktiver. Det kombinerer RAG-baseret spørgsmål-svar, en ReAct-agent til flertrinsræsonnement og en Wiki-tilstand, der destillerer rå dokumenter til en selvvedligeholdende markdown-vidensbase med en interaktiv vidensgraf.
Selv-hosting af WeKnora på din egen VPS holder ejendomsretlige dokumenter, embeddings og samtalehistorik fuldstændig under din kontrol. Tilslut enhver af mere end tyve LLM-udbydere — OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude eller lokale Ollama-modeller — og vælg mellem flere vektor-backends uden at sende følsomme data til tredjeparts-tjenester.
Vigtige funktioner i WeKnora
Wikimode
Agenter destillerer rå dokumenter til en selvvedligeholdende markdown-vidensbase med en interaktiv vidensgraf til at gennemse relationer mellem koncepter.
ReAct agent
En flertrins ræsonneringsagent orkestrerer autonomt genfinding, MCP-værktøjer og websøgning for at håndtere komplekse forespørgsler, som enkelt-skuds RAG ikke kan besvare.
Dyb dokumentparsing
Layoutbevidst ekstraktion håndterer over ti formater, herunder PDF, Word, Excel, PowerPoint og scannede billeder, samtidig med at den bevarer tabeller, figurer og struktur.
Multi-LLM-support
Forbind over tyve LLM-udbydere herunder OpenAI, DeepSeek, Qwen, Claude og lokale Ollama-modeller uden at låse dig fast til en enkelt leverandør eller genindeksering.
Vidensgrafhentning
Valgfri GraphRAG- og Neo4j-integration muliggør dokumentoverskridende ræsonnement og relationsforespørgsler ud over hvad flad vektorsøgning understøtter.
Automatisk synkronisering af integrationer
Træk dokumenter direkte fra Feishu, Notion og Yuque for at holde din vidensbase afstemt med de systemer, dit team allerede bruger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre WeKnora
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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