Implementer Linkding med et-klik installation
Minimal, selvhostet bogmærkestyring med tagbaseret organisering og fuldtekstsøgning.
Vælg en VPS-pakke til Linkding
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Linkding
Linkding er en strømlinet, selvhostet bogmærkestyring bygget til hastighed og enkelhed. Den udtrækker automatisk sidetitler og beskrivelser, når du gemmer et link, understøtter hierarkisk tagging og tilbyder kraftfuld fuldtekstsøgning på tværs af hele din samling. Den overskuelige grænseflade holder fokus på dine bogmærker snarere end på selve værktøjet.
Selvhosting af Linkding på din egen VPS holder din browseradfærd og dine forskningsinteresser fuldstændig private, uden annoncer, sporing og tredjepartsadgang. En enkelt letvægtscontainer med SQLite-lagring betyder minimalt ressourceforbrug og nem vedligeholdelse.
Vigtige funktioner i Linkding
Tagbaseret Organisation
Organiser bogmærker med hierarkiske tags og autoudfyldning for hurtigt at kategorisere og hente gemte links.
Fuldtekstsøgning
Søg i bogmærketitler, beskrivelser og arkiveret sideindhold for at finde præcis det, du har gemt.
Automatisk arkivering
Arkiver øjebliksbilleder af hele sider ved lagring, så bogmærket indhold forbliver tilgængeligt, selv når originale URL'er forsvinder.
Browserudvidelser
Gem sider til Linkding direkte fra din browser med dedikerede udvidelser til Chrome og Firefox.
REST API-adgang
Automatiser bogmærkestyring og integrer med andre værktøjer via en ren REST API.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Linkding
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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