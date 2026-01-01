Linkding er en strømlinet, selvhostet bogmærkestyring bygget til hastighed og enkelhed. Den udtrækker automatisk sidetitler og beskrivelser, når du gemmer et link, understøtter hierarkisk tagging og tilbyder kraftfuld fuldtekstsøgning på tværs af hele din samling. Den overskuelige grænseflade holder fokus på dine bogmærker snarere end på selve værktøjet.

Selvhosting af Linkding på din egen VPS holder din browseradfærd og dine forskningsinteresser fuldstændig private, uden annoncer, sporing og tredjepartsadgang. En enkelt letvægtscontainer med SQLite-lagring betyder minimalt ressourceforbrug og nem vedligeholdelse.