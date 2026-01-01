Universal Media Server er en open source, DLNA-kompatibel medieserver, der streamer video, musik og fotos til enhver kompatibel afspilningsenhed — herunder smart-tv'er, spillekonsoller, Blu-ray-afspillere og mobilapps. Den håndterer on-the-fly transkodning for formater, der ikke understøttes af målenheden, ved at bruge FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth og VLC som behandlings-backends.

En indbygget webgrænseflade lader dig konfigurere mediefolder, transkodningsprofiler og tilsluttede enhedsindstillinger fra enhver browser. Ingen ekstern database er påkrævet — Universal Media Server gemmer sin konfiguration lokalt og bygger metadata-caches automatisk. Selv-hosting på din VPS holder al medietrafik under din kontrol.