Implementer Universal Media Server med enkeltklikinstallation.
Open source DLNA-kompatibel medieserver til streaming af video, musik og fotos til ethvert kompatibelt tv, konsol eller afspiller.
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Hvad du kan bygge med Universal Media Server
Universal Media Server er en open source, DLNA-kompatibel medieserver, der streamer video, musik og fotos til enhver kompatibel afspilningsenhed — herunder smart-tv'er, spillekonsoller, Blu-ray-afspillere og mobilapps. Den håndterer on-the-fly transkodning for formater, der ikke understøttes af målenheden, ved at bruge FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth og VLC som behandlings-backends.
En indbygget webgrænseflade lader dig konfigurere mediefolder, transkodningsprofiler og tilsluttede enhedsindstillinger fra enhver browser. Ingen ekstern database er påkrævet — Universal Media Server gemmer sin konfiguration lokalt og bygger metadata-caches automatisk. Selv-hosting på din VPS holder al medietrafik under din kontrol.
Vigtige funktioner i Universal Media Server
DLNA og UPnP Streaming
Streamer video, lyd og billeder til enhver DLNA- eller UPnP-kompatibel enhed — smart-tv'er, konsoller, Blu-ray-afspillere og mobilapps.
Dynamisk transkodning
Konverterer automatisk medier til et format, som målenheden understøtter, ved hjælp af FFmpeg, MEncoder, VLC og andre medfølgende transkodere.
Webadministrationsgrænseflade
Konfigurer mediemapper, enhedsprofiler og transkodningsindstillinger fra en browserbaseret administratorgrænseflade uden kommandolinjeadgang.
Omfattende formatunderstøttelse
Håndterer praktisk talt alle video- og lydformater, herunder MKV, AVI, MP4, FLAC og mere, med automatisk codec-detektion pr. enhed.
Ingen database påkrævet
Konfigurations- og metadatacacher gemmes som lokale filer – der er ikke behov for en separat databasetjeneste for at køre serveren.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Universal Media Server
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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