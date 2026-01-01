Isso er en letvægts, selvhostet kommenteringsserver designet som et privatlivsrespekterende alternativ til Disqus og lignende tredjepartstjenester. Den gemmer alle kommentarer i en SQLite-database på din egen server, hvilket eliminerer tredjeparts sporingspixels og eksterne JavaScript-afhængigheder fra dine hjemmesidebesøgendes browsere.

I modsætning til cloud-kommenteringstjenester, der tjener penge på brugerdata, holder Isso dine læseres kommentarer på infrastruktur, du selv ejer. Den understøtter Markdown-formatering, kommentartråde, e-mailnotifikationer, moderationskøer og en indbygget admin-grænseflade — alt, hvad der er nødvendigt for en professionel kommenteringsopsætning uden de privatlivs-kompromiser, der følger med hostede tjenester.