Udrul Isso med et-kliksinstallation
Letvægts, selvhostet kommenteringsserver til blogs og statiske sider, fri for tredjepartssporing.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Isso
Isso er en letvægts, selvhostet kommenteringsserver designet som et privatlivsrespekterende alternativ til Disqus og lignende tredjepartstjenester. Den gemmer alle kommentarer i en SQLite-database på din egen server, hvilket eliminerer tredjeparts sporingspixels og eksterne JavaScript-afhængigheder fra dine hjemmesidebesøgendes browsere.
I modsætning til cloud-kommenteringstjenester, der tjener penge på brugerdata, holder Isso dine læseres kommentarer på infrastruktur, du selv ejer. Den understøtter Markdown-formatering, kommentartråde, e-mailnotifikationer, moderationskøer og en indbygget admin-grænseflade — alt, hvad der er nødvendigt for en professionel kommenteringsopsætning uden de privatlivs-kompromiser, der følger med hostede tjenester.
Vigtige funktioner i Isso
Privatliv som standard
Alle kommentarer gemmes i din egen SQLite-database uden tredjeparts sporingsscripts eller analyse, der er indsprøjtet i dine besøgendes browsere.
Markdown i kommentarer
Læsere kan formatere deres kommentarer med Markdown, herunder fed, kursiv, links og kodeblokke, uden yderligere konfiguration.
E-mailnotifikationer
Modtag e-mailnotifikationer for nye kommentarer og svar via SMTP, så du holdes informeret uden at kræve, at læsere opretter konti.
Kommentarmoderation
Hold kommentarer i en moderationskø før offentliggørelse, med valgfri automatisk godkendelse for tidligere verificerede e-mailadresser.
Admin webgrænseflade
Indbygget adgangskodebeskyttet admin-brugerflade lader dig godkende, redigere eller slette enhver kommentar uden direkte at røre ved databasen.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Isso
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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