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Installer Crucix med ét-klik-installation.

OSINT efterretningsplatform, der samler 27 globale datakilder i realtid i et samlet 3D-dashboard.

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40,99  kr. /md.
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69% rabat
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130,99  kr.
40,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
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4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
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Mest populære
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160,99  kr.
59,99  kr. /md.
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8 TB båndbredde
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Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
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16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
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Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
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32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 983,76 kr. (normalpris 3.143,76 kr.). Fornyes ved 89,99 kr./md.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.439,76 kr. (normalpris 3.863,76 kr.). Fornyes ved 111,99 kr./md.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 1.967,76 kr. (normalpris 6.455,76 kr.). Fornyes ved 208,99 kr./md.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Få 24 måneder for 3.935,76 kr. (normalpris 11.639,76 kr.). Fornyes ved 372,99 kr./md.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Crucix

Crucix er en OSINT (Open Source Intelligence) platform, der samler data fra 27 offentlige kilder — herunder NASA FIRMS satellitbilleder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sociale sentiment-feeds — i et enkelt realtids-dashboard med en WebGL-drevet 3D-globus. Data opdateres automatisk hvert 15. minut, hvilket giver dig kontinuerlig situationsbevidsthed uden manuel indgriben.

Platformen leverer flertrinsalarmer (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererede handelsidéer og tovejs bot-kommandoer til on-demand briefinger. Selv-hosting af Crucix på din VPS holder alle API-nøgler og efterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uafbrudt dataindsamling og giver dig fuld kontrol over opbevaring og adgang.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Crucix

27 OSINT-kilder

Aggregerer data om satellit, maritim, luftfart, konflikt, økonomi og social stemning parallelt, med elegant nedgradering når en kilde er utilgængelig.

3D Globusvisualisering

WebGL-drevet globus overlejrer begivenheder geografisk, hvilket gør det nemt at korrelere hændelser på tværs af regioner med et øjeblik.

Flertrins alarmsystem

Leverer FLASH-, PRIORITETS- og RUTINE-advarsler via Telegram og Discord, så kritiske udviklinger når dig med det samme.

LLM-intelligensanalyse

Integreres med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini og andre udbydere for at generere handelsidéer og intelligente signalsammendrag fra indsamlede data.

Tovejs Botkommandoer

Anmod om statuskontrol efter behov, udløs manuelle scanninger, og modtag briefinger direkte via Telegram- eller Discord-botkommandoer.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Crucix

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Docker VPS-hosting, du kan stole på

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