Crucix er en OSINT (Open Source Intelligence) platform, der samler data fra 27 offentlige kilder — herunder NASA FIRMS satellitbilleder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sociale sentiment-feeds — i et enkelt realtids-dashboard med en WebGL-drevet 3D-globus. Data opdateres automatisk hvert 15. minut, hvilket giver dig kontinuerlig situationsbevidsthed uden manuel indgriben.

Platformen leverer flertrinsalarmer (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererede handelsidéer og tovejs bot-kommandoer til on-demand briefinger. Selv-hosting af Crucix på din VPS holder alle API-nøgler og efterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uafbrudt dataindsamling og giver dig fuld kontrol over opbevaring og adgang.