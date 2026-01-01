Installer Crucix med ét-klik-installation.
OSINT efterretningsplatform, der samler 27 globale datakilder i realtid i et samlet 3D-dashboard.
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Hvad du kan bygge med Crucix
Crucix er en OSINT (Open Source Intelligence) platform, der samler data fra 27 offentlige kilder — herunder NASA FIRMS satellitbilleder, maritim AIS-sporing, ACLED konfliktdata, FRED økonomiske indikatorer og sociale sentiment-feeds — i et enkelt realtids-dashboard med en WebGL-drevet 3D-globus. Data opdateres automatisk hvert 15. minut, hvilket giver dig kontinuerlig situationsbevidsthed uden manuel indgriben.
Platformen leverer flertrinsalarmer (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) via Telegram og Discord, LLM-genererede handelsidéer og tovejs bot-kommandoer til on-demand briefinger. Selv-hosting af Crucix på din VPS holder alle API-nøgler og efterretningsarkiver på din egen infrastruktur, sikrer uafbrudt dataindsamling og giver dig fuld kontrol over opbevaring og adgang.
Vigtige funktioner i Crucix
27 OSINT-kilder
Aggregerer data om satellit, maritim, luftfart, konflikt, økonomi og social stemning parallelt, med elegant nedgradering når en kilde er utilgængelig.
3D Globusvisualisering
WebGL-drevet globus overlejrer begivenheder geografisk, hvilket gør det nemt at korrelere hændelser på tværs af regioner med et øjeblik.
Flertrins alarmsystem
Leverer FLASH-, PRIORITETS- og RUTINE-advarsler via Telegram og Discord, så kritiske udviklinger når dig med det samme.
LLM-intelligensanalyse
Integreres med Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini og andre udbydere for at generere handelsidéer og intelligente signalsammendrag fra indsamlede data.
Tovejs Botkommandoer
Anmod om statuskontrol efter behov, udløs manuelle scanninger, og modtag briefinger direkte via Telegram- eller Discord-botkommandoer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Crucix
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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