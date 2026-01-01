Shynet er en selvhostet webanalyseplatform designet til privatlivsbevidste hjemmesideejere. I modsætning til kommercielle analyseværktøjer sporer Shynet besøgendes adfærd uden cookies, fingeraftryk eller indsamling af personlige data, hvilket gør den fuldt ud kompatibel med GDPR og lignende privatlivsregler uden cookiebannere eller samtykkedialoger.

Implementering af Shynet på din egen VPS betyder, at dine besøgsdata aldrig forlader din infrastruktur. Du får rene, meningsfulde målinger – sessioner, henvisninger, indlæsningstider og geografiske data – samtidig med at du respekterer dine brugeres privatliv og bevarer fuldt ejerskab over dine analyser.