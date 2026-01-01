Implementer Shynet med installation med ét klik
Privatlivsvenlig webanalyseplatform, der fungerer uden cookies og giver dig fuldt dataejerskab.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shynet
Shynet er en selvhostet webanalyseplatform designet til privatlivsbevidste hjemmesideejere. I modsætning til kommercielle analyseværktøjer sporer Shynet besøgendes adfærd uden cookies, fingeraftryk eller indsamling af personlige data, hvilket gør den fuldt ud kompatibel med GDPR og lignende privatlivsregler uden cookiebannere eller samtykkedialoger.
Implementering af Shynet på din egen VPS betyder, at dine besøgsdata aldrig forlader din infrastruktur. Du får rene, meningsfulde målinger – sessioner, henvisninger, indlæsningstider og geografiske data – samtidig med at du respekterer dine brugeres privatliv og bevarer fuldt ejerskab over dine analyser.
Vigtige funktioner i Shynet
Cookiefri sporing
Indsamler analyser uden cookies eller fingeraftryk, hvilket eliminerer behovet for samtykkebannere og holder dig i overensstemmelse med GDPR og CCPA.
Selvhostet dataejerskab
Alle besøgsdata forbliver på din VPS – ingen tredjepartsdeling, ingen datamæglere, ingen platformslåsning.
Letvægtsindlejringsscript
Et enkelt JavaScript-snippet eller en 1×1 pixeltracker uden JS integreres med enhver hjemmeside eller statisk hjemmesidegenerator.
Multisiteadministration
Administrer analyse for flere hjemmesider fra et enkelt dashboard, med adgangskontrol pr. hjemmeside til teams.
Realtidssessionsdata
Se aktive sessioner, henvisningskilder, sideindlæsningstider og geografisk opdeling i realtid.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shynet
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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