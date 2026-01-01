Implementer OTOBO med et-klik installation
Open source helpdesk og ticketsystem til IT-servicehåndtering, kundesupport og procesautomatisering.
Vælg en VPS-pakke til OTOBO
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med OTOBO
OTOBO er en fuldt open source, webbaseret platform til billetsystem og servicestyring, der udspringer af ((OTRS)) Community Edition fra 2019. Den tilbyder IT-helpdesk-funktioner i virksomhedsklasse — billetkøer, SLA-sporing, en indbygget FAQ/vidensbase, ITSM-arbejdsgange og en CMDB — uden licensgebyrer eller leverandørlåsning. OTOBO understøtter multikanalkommunikation via e-mail, telefon og webformularer og leveres med en regelbaseret automatiseringsmotor, der håndterer routing, eskaleringer og notifikationer som standard.
Selv-hosting af OTOBO på din egen VPS giver dig fuld kontrol over alle billetdata, kunderegistre og SLA-rapporter. Denne skabelon implementerer den fulde produktionsstak: OTOBO-webapplikationen og baggrundsdæmonen, MariaDB til vedvarende lagring, en dedikeret Elasticsearch-node til hurtig fuldtekstsøgning på tværs af alle billetter og Redis til sessionscache og ydeevne.
Vigtige funktioner i OTOBO
Multikanal sagshåndtering
Modtag og administrer sager fra e-mail, webformularer og telefon i en samlet kø med fuld revisionshistorik og trådede samtaler.
SLA og eskalering
Definer svartids- og løsningsmål pr. kø eller kunde, med automatiske eskaleringsregler og agentmeddelelser, når deadlines nærmer sig.
Indbygget vidensbase
Udgiv artikler med ofte stillede spørgsmål til både eksterne kunder og interne agenter, hvilket reducerer gentagne henvendelser og fremskynder løsning ved første kontakt.
Kraftfuld automatisering
Brug de indbyggede PostMaster-filtre, ticket-triggere og planlægningsjob til automatisk at dirigere, besvare og lukke sager uden manuel indgriben.
ITSM og CMDB
Udvid OTOBO med ITSM-modulet til at administrere konfigurationselementer, ændringsanmodninger og servicekataloger i en struktureret CMDB.
Fuldtekstsøgning
Elasticsearch-integration leverer øjeblikkelig søgning på tværs af millioner af billetter, noter og vedhæftede filer, hvilket holder agenternes svartider hurtige i enhver skala.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre OTOBO
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.