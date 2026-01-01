OTOBO er en fuldt open source, webbaseret platform til billetsystem og servicestyring, der udspringer af ((OTRS)) Community Edition fra 2019. Den tilbyder IT-helpdesk-funktioner i virksomhedsklasse — billetkøer, SLA-sporing, en indbygget FAQ/vidensbase, ITSM-arbejdsgange og en CMDB — uden licensgebyrer eller leverandørlåsning. OTOBO understøtter multikanalkommunikation via e-mail, telefon og webformularer og leveres med en regelbaseret automatiseringsmotor, der håndterer routing, eskaleringer og notifikationer som standard.

Selv-hosting af OTOBO på din egen VPS giver dig fuld kontrol over alle billetdata, kunderegistre og SLA-rapporter. Denne skabelon implementerer den fulde produktionsstak: OTOBO-webapplikationen og baggrundsdæmonen, MariaDB til vedvarende lagring, en dedikeret Elasticsearch-node til hurtig fuldtekstsøgning på tværs af alle billetter og Redis til sessionscache og ydeevne.