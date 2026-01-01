Op til 70% rabat på OTOBO

Implementer OTOBO med et-klik installation

Open source helpdesk og ticketsystem til IT-servicehåndtering, kundesupport og procesautomatisering.

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AI-administreret VPS
58,99kr./md.
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Implementer OTOBO med et-klik installation

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63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med OTOBO

OTOBO er en fuldt open source, webbaseret platform til billetsystem og servicestyring, der udspringer af ((OTRS)) Community Edition fra 2019. Den tilbyder IT-helpdesk-funktioner i virksomhedsklasse — billetkøer, SLA-sporing, en indbygget FAQ/vidensbase, ITSM-arbejdsgange og en CMDB — uden licensgebyrer eller leverandørlåsning. OTOBO understøtter multikanalkommunikation via e-mail, telefon og webformularer og leveres med en regelbaseret automatiseringsmotor, der håndterer routing, eskaleringer og notifikationer som standard.

Selv-hosting af OTOBO på din egen VPS giver dig fuld kontrol over alle billetdata, kunderegistre og SLA-rapporter. Denne skabelon implementerer den fulde produktionsstak: OTOBO-webapplikationen og baggrundsdæmonen, MariaDB til vedvarende lagring, en dedikeret Elasticsearch-node til hurtig fuldtekstsøgning på tværs af alle billetter og Redis til sessionscache og ydeevne.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i OTOBO

Multikanal sagshåndtering

Modtag og administrer sager fra e-mail, webformularer og telefon i en samlet kø med fuld revisionshistorik og trådede samtaler.

SLA og eskalering

Definer svartids- og løsningsmål pr. kø eller kunde, med automatiske eskaleringsregler og agentmeddelelser, når deadlines nærmer sig.

Indbygget vidensbase

Udgiv artikler med ofte stillede spørgsmål til både eksterne kunder og interne agenter, hvilket reducerer gentagne henvendelser og fremskynder løsning ved første kontakt.

Kraftfuld automatisering

Brug de indbyggede PostMaster-filtre, ticket-triggere og planlægningsjob til automatisk at dirigere, besvare og lukke sager uden manuel indgriben.

ITSM og CMDB

Udvid OTOBO med ITSM-modulet til at administrere konfigurationselementer, ændringsanmodninger og servicekataloger i en struktureret CMDB.

Fuldtekstsøgning

Elasticsearch-integration leverer øjeblikkelig søgning på tværs af millioner af billetter, noter og vedhæftede filer, hvilket holder agenternes svartider hurtige i enhver skala.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre OTOBO

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
Kom i gang
Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
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