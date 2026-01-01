Udrul Infisical med ét kliks installation
Open source-hemmelighedsadministrator til sikker synkronisering af miljøvariabler og API-nøgler på tværs af alle projekter og miljøer.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Infisical
Infisical er en open source-hemmelighedshåndteringsplatform, der erstatter spredte .env-filer og hardcodede legitimationsoplysninger med en enkelt, reviderbar kilde til sandhed. Den tilbyder en ren web-brugerflade, CLI- og SDK-integrationer til lagring, synkronisering og rotation af hemmeligheder på tværs af udviklings-, staging- og produktionsmiljøer uden nogensinde at committe følsomme værdier til kildekontrol.
Selv-hosting af Infisical betyder, at dine API-nøgler, databaseadgangskoder og servicetokens aldrig forlader din egen infrastruktur. Du får fuld revisionsspor, rollebaseret adgangskontrol og hemmelighedsversionering på hardware, du kontrollerer — uden gebyrer pr. bruger og uden risiko for, at et tredjepartsbrud afslører dine legitimationsoplysninger.
Vigtige funktioner i Infisical
Centraliseret hemmelighedsopbevaring
Gem alle miljøvariabler på tværs af hvert projekt og miljø på ét sted med indbygget projekt- og miljøadskillelse.
Fuld Auditlog
Hver hemmelig læsning, skrivning og sletning logges med tidsstempler og brugertilknytning for overholdelse og hændelseshåndtering.
CLI- og SDK-integration
Indsæt hemmeligheder i enhver proces under kørsel via CLI'en eller native SDK'er til Node.js, Python, Go, Ruby og mere uden at ændre applikationskoden.
Hemmelig versionsstyring
Hver ændring af en hemmelighed er versioneret, hvilket muliggør en tilbageførsel til enhver tidligere værdi, når en dårlig udrulning hurtigt skal rulles tilbage.
CI/CD Pipeline-support
Indbyggede integrationer med GitHub Actions, GitLab CI, Docker og Kubernetes fjerner behovet for at gemme hemmeligheder som klartekst pipelinevariabler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Infisical
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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