Infisical er en open source-hemmelighedshåndteringsplatform, der erstatter spredte .env-filer og hardcodede legitimationsoplysninger med en enkelt, reviderbar kilde til sandhed. Den tilbyder en ren web-brugerflade, CLI- og SDK-integrationer til lagring, synkronisering og rotation af hemmeligheder på tværs af udviklings-, staging- og produktionsmiljøer uden nogensinde at committe følsomme værdier til kildekontrol.

Selv-hosting af Infisical betyder, at dine API-nøgler, databaseadgangskoder og servicetokens aldrig forlader din egen infrastruktur. Du får fuld revisionsspor, rollebaseret adgangskontrol og hemmelighedsversionering på hardware, du kontrollerer — uden gebyrer pr. bruger og uden risiko for, at et tredjepartsbrud afslører dine legitimationsoplysninger.