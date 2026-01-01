Udrul Notifuse med et-klik-installation
Selvhostet e-mailplatform til marketingkampagner og transaktionelle e-mails med levering fra flere udbydere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Notifuse
Notifuse er en open source, selvhostet e-mailplatform, der samler marketingkampagner og levering af transaktionelle e-mails i ét enkelt system. I modsætning til abonnementsbaserede tjenester som Mailchimp eller Brevo kører Notifuse på din egen server, hvilket eliminerer gebyrer pr. e-mail og holder dine abonnentdata fuldt ud private og under din kontrol.
Platformen understøtter flere e-mailudbydere, herunder Amazon SES, Mailgun og Postmark, så du kan dirigere beskeder gennem den backend, der passer bedst til dine omkostnings- og leveringskrav. En træk-og-slip-kampagneeditor, målgruppesegmentering, åbnings- og kliksporing samt et REST API til programmatiske transaktionelle e-mails giver både marketingfolk og udviklere alt, hvad de har brug for fra én selvhostet implementering.
Vigtige funktioner i Notifuse
Kampagneeditor
Byg e-mailkampagner med en visuel træk-og-slip-editor, der inkluderer A/B-test, planlægning og forhåndsvisning i realtid.
Transaktionel e-mail API
Send hændelsesudløste e-mails programmatisk via REST API med Liquid-skabeloner til dynamisk, personaliseret indhold.
Multileverandørlevering
Rout e-mails gennem Amazon SES, Mailgun, Postmark eller enhver SMTP-udbyder uden at ændre dine skabeloner eller arbejdsgange.
Abonnentsegmentering
Målret kampagner mod specifikke målgruppesegmenter baseret på abonnentegenskaber og tidligere engagementhistorik.
Åbnings- og kliksporing
Mål kampagneeffektivitet med detaljerede åbningsrater, kliksporing og leveringsanalyse, der er indbygget i dashboardet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Notifuse
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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