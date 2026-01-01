Notifuse er en open source, selvhostet e-mailplatform, der samler marketingkampagner og levering af transaktionelle e-mails i ét enkelt system. I modsætning til abonnementsbaserede tjenester som Mailchimp eller Brevo kører Notifuse på din egen server, hvilket eliminerer gebyrer pr. e-mail og holder dine abonnentdata fuldt ud private og under din kontrol.

Platformen understøtter flere e-mailudbydere, herunder Amazon SES, Mailgun og Postmark, så du kan dirigere beskeder gennem den backend, der passer bedst til dine omkostnings- og leveringskrav. En træk-og-slip-kampagneeditor, målgruppesegmentering, åbnings- og kliksporing samt et REST API til programmatiske transaktionelle e-mails giver både marketingfolk og udviklere alt, hvad de har brug for fra én selvhostet implementering.