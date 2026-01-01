ByteChef er en open source-platform med lav kode, der lader teams bygge API-integrationer og automatisere arbejdsgange på tværs af SaaS-applikationer, interne API'er og databaser via en visuel editor. Med understøttelse af over 200 komponenter og flere programmeringssprog kan både tekniske og ikke-tekniske brugere konstruere sofistikerede automatiseringer uden at skrive omfattende kode.

Selv-hosting af ByteChef på din egen VPS holder din arbejdsgangslogik, legitimationsoplysninger og forretningsdata fuldstændig under din kontrol — ingen leverandøradgang, ingen forbrugsbaseret prissætning og ingen afhængighed af en tredjeparts automatiseringssky.