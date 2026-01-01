Nango er et open source-infrastrukturlag til forbindelse med eksterne API'er. I stedet for at skrive brugerdefinerede OAuth-flows, token-opdateringslogik og håndtering af rate-limit for hver tjeneste, administrerer Nango det hele gennem en enkelt samlet backend. Udviklere konfigurerer integrationer én gang og får adgang til enhver understøttet tjeneste via Nangos transparente proxy – med indbygget understøttelse af over 300 API'er, herunder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe og Notion.

Selv-hosting af Nango på din egen VPS holder dine kunders OAuth-tilladelser og API-tokens på infrastruktur, du kontrollerer. Ingen tredjepartstjeneste håndterer nogensinde dine brugeres legitimationsoplysninger – alt er krypteret i hvile med en nøgle, du ejer, og gemt i en PostgreSQL-database, der kører sammen med serveren.