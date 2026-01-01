Udrul Nango med ét-klik installation
Open source-platform, der administrerer OAuth, token-opdatering og API-forbindelse til 300+ tredjeparts-integrationer.
Vælg en VPS-pakke til Nango
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Nango
Nango er et open source-infrastrukturlag til forbindelse med eksterne API'er. I stedet for at skrive brugerdefinerede OAuth-flows, token-opdateringslogik og håndtering af rate-limit for hver tjeneste, administrerer Nango det hele gennem en enkelt samlet backend. Udviklere konfigurerer integrationer én gang og får adgang til enhver understøttet tjeneste via Nangos transparente proxy – med indbygget understøttelse af over 300 API'er, herunder Salesforce, GitHub, Slack, Stripe og Notion.
Selv-hosting af Nango på din egen VPS holder dine kunders OAuth-tilladelser og API-tokens på infrastruktur, du kontrollerer. Ingen tredjepartstjeneste håndterer nogensinde dine brugeres legitimationsoplysninger – alt er krypteret i hvile med en nøgle, du ejer, og gemt i en PostgreSQL-database, der kører sammen med serveren.
Vigtige funktioner i Nango
Ensartede OAuth-forløb
Nango håndterer generering af autorisations-URL'er, tokenudveksling og callback-behandling for over 300 API'er, hvilket eliminerer behovet for tilpasset godkendelseskode for hver integration.
Automatisk tokenopdatering
Adgangstokens opdateres lydløst før udløb, så dine integrationer aldrig fejler midt i en session på grund af forældede legitimationsoplysninger.
Indlejringsbar ForbindelsesUI
En forudbygget, hvidmærket OAuth samtykkeskærm lader dine brugere godkende tredjeparts konti fra din applikation med et enkelt brugerflow.
Transparent API-proxy
Rout API-kald gennem Nango for at få automatiske genforsøg, rate-limit backoff og normaliserede fejlresponser uden per-API middleware.
Webhooknormalisering
Modtag, bekræft og videresend webhooks fra enhver tilsluttet udbyder via et enkelt indtagelsesendepunkt med samlet payloadhåndtering.
Krypteret loginopbevaring
Alle OAuth-tokens og API-nøgler er krypteret i hvile ved hjælp af din egen nøgle og gemmes udelukkende i den selvhostede PostgreSQL-database.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Nango
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.