Udrul QloApps med enkeltklikinstallation
Open source hotelstyrings- og reservationssystem med et ejendomsstyringssystem, bookingsystem og hotelhjemmeside.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med QloApps
QloApps er en gratis, open source hotelhandelsplatform, der kombinerer et ejendomsstyringssystem, en direkte bookingmotor og en kundevendt hotelhjemmeside i en enkelt installation. Hotelfolk kan administrere værelsesbeholdning, priser, afgifter og reservationer fra ét dashboard, samtidig med at de accepterer bookinger direkte på deres egen hjemmeside uden at betale provision til tredjepartsportaler.
Selv-hosting af QloApps på din egen VPS holder gæstedata, betalingsoptegnelser og reservationshistorik under din fulde kontrol, fjerner gebyrer pr. booking, der er almindelige for hostede reservationstjenester, og lader dig skræddersy bookingflowet, temaet og back-office, så det matcher, hvordan din ejendom faktisk fungerer.
Vigtige funktioner i QloApps
Direkte bookingsystem
Accepter reservationer direkte på din hotelhjemmeside med tilgængelighed i realtid, prisplaner og øjeblikkelige bekræftelser — ingen provision til tredjepartsportaler.
Ejendomsforvaltning
Administrer værelser, værelsestyper, prisplaner, sæsonpriser, afgifter og lagerbeholdning fra et enkelt backoffice, der er bygget op omkring reelle hotelarbejdsgange.
Multihotelsupport
Administrer flere ejendomme fra én installation med værelser, priser og medarbejdertilladelser pr. hotel samt konsolideret rapportering på tværs af gruppen.
Indbygget hotelhjemmeside
Opret en kundevendt hotelhjemmeside med værelsesoversigter, galleri, anmeldelser og kontaktsider lige ud af boksen – intet separat CMS at vedligeholde.
Moduler og tilføjelser
Udvid bookingforløb med betalingsgateways, kanaladministratorer og marketingmoduler fra QloApps markedsplads uden at ændre kernekoden.
Flersprog og valuta
Betjen internationale gæster med indbygget flersproget og flervaluta support, der kan konfigureres pr. marked fra administrationsdashboardet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre QloApps
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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