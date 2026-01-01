QloApps er en gratis, open source hotelhandelsplatform, der kombinerer et ejendomsstyringssystem, en direkte bookingmotor og en kundevendt hotelhjemmeside i en enkelt installation. Hotelfolk kan administrere værelsesbeholdning, priser, afgifter og reservationer fra ét dashboard, samtidig med at de accepterer bookinger direkte på deres egen hjemmeside uden at betale provision til tredjepartsportaler.

Selv-hosting af QloApps på din egen VPS holder gæstedata, betalingsoptegnelser og reservationshistorik under din fulde kontrol, fjerner gebyrer pr. booking, der er almindelige for hostede reservationstjenester, og lader dig skræddersy bookingflowet, temaet og back-office, så det matcher, hvordan din ejendom faktisk fungerer.