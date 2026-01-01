Apache Solr er en gennemprøvet open source-søgeplatform bygget på Apache Lucene, der bruges af tusindvis af organisationer verden over. Den håndterer fuldtekstsøgning, facetteret browsing, fremhævning af hits, geografisk søgning og avanceret dokumenthåndtering – alt sammen via en REST API, der fungerer med ethvert sprog eller framework.

Selv-hosting af Solr på din egen VPS giver dig fuld kontrol over din søgeinfrastruktur, databeskyttelse og ydeevneoptimering uden gebyrer pr. forespørgsel eller leverandørlåsning. Uanset om du har brug for websitessøgning, e-handels produktsøgning eller virksomhedsdokumenthentning, gør Solrs modne økosystem og udvidelige skema det til et gennemprøvet fundament.