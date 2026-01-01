Filestash er en open source, lagringsagnostisk filhåndteringsplatform, der giver dig en ren browsergrænseflade til adgang til filer på tværs af 20+ protokoller — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mere. I stedet for at vedligeholde separate klienter til hvert lagringssystem, samler Filestash dem under en enkelt intuitiv webgrænseflade.

Selv-hosting af Filestash på din egen VPS holder dine lagringsoplysninger og filoverførsler fuldt ud under din kontrol, uden abonnementsgebyrer og uden tredjepartsafhængigheder. Opret forbindelse til enhver lagring, du allerede bruger, konfigurer godkendelse, og del adgang med dit team.