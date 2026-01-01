Installer Filestash med enkeltklikinstallation
Selvhostet webfilhåndtering, der giver browserbaseret adgang til FTP, S3, SFTP, WebDAV, Git og 20+ lager-backends.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Filestash
Filestash er en open source, lagringsagnostisk filhåndteringsplatform, der giver dig en ren browsergrænseflade til adgang til filer på tværs af 20+ protokoller — FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mere. I stedet for at vedligeholde separate klienter til hvert lagringssystem, samler Filestash dem under en enkelt intuitiv webgrænseflade.
Selv-hosting af Filestash på din egen VPS holder dine lagringsoplysninger og filoverførsler fuldt ud under din kontrol, uden abonnementsgebyrer og uden tredjepartsafhængigheder. Opret forbindelse til enhver lagring, du allerede bruger, konfigurer godkendelse, og del adgang med dit team.
Vigtige funktioner i Filestash
20+ Storagebackends
Opret forbindelse til FTP, SFTP, S3, WebDAV, Git, SMB, Google Drive, Dropbox og mere fra en enkelt samlet grænseflade uden at skifte klienter.
Multipeladgangsprotokoller
Få adgang til dine filer via web-brugerfladen, SFTP-gateway, WebDAV eller S3-kompatibel API – så Filestash fungerer med dine eksisterende værktøjer og arbejdsgange.
Browserbaseret dokumentredigering
Rediger kontordokumenter direkte i browseren med valgfri Collabora Online-integration – ingen desktopapps eller filoverførsler påkrævet.
Pluginarkitektur
Udvid Filestash med plugins til specialiserede filvisere, autentificeringsbackends, lagerforbindelser og workflowautomatisering.
AI-drevet søgning
Smart søgning og intelligente mapper hjælper dig hurtigt med at finde filer på tværs af alle tilsluttede lagringsbackends.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Filestash
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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