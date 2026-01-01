Movary er en gratis, open source webapplikation bygget specifikt til filmentusiaster, der ønsker fuldt ejerskab over deres visningshistorik. Den henter metadata fra The Movie Database og IMDb, sporer hver afspilning med tidsstempler og vurderinger, og viser dybdegående statistik over de skuespillere, instruktører, genrer, sprog og årtier, der former din smag.

Selv-hosting af Movary på en VPS holder din visningshistorik privat og bærbar, med import fra Trakt, Letterboxd og Netflix, plus automatisk scrobbling fra Plex, Jellyfin, Emby og Kodi. I modsætning til kommercielle trackere er der ingen annoncemålretning, ingen pris pr. bruger, og dine visningsdata forlader aldrig din server.