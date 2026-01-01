Installer Movary med enkeltklikinstallation.
Selvhostet filmsehistorik-tracker med Plex, Jellyfin, Emby og Trakt scrobbling og omfattende statistikker.
Vælg en VPS-pakke til Movary
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Movary
Movary er en gratis, open source webapplikation bygget specifikt til filmentusiaster, der ønsker fuldt ejerskab over deres visningshistorik. Den henter metadata fra The Movie Database og IMDb, sporer hver afspilning med tidsstempler og vurderinger, og viser dybdegående statistik over de skuespillere, instruktører, genrer, sprog og årtier, der former din smag.
Selv-hosting af Movary på en VPS holder din visningshistorik privat og bærbar, med import fra Trakt, Letterboxd og Netflix, plus automatisk scrobbling fra Plex, Jellyfin, Emby og Kodi. I modsætning til kommercielle trackere er der ingen annoncemålretning, ingen pris pr. bruger, og dine visningsdata forlader aldrig din server.
Vigtige funktioner i Movary
Plex og Jellyfin scrobbling
Log automatisk alle film, der er set i Plex, Jellyfin, Emby eller Kodi, uden manuelt at markere dem som afspillet.
Detaljeret urstatistik
Se dine foretrukne skuespillere, instruktører, genrer, sprog og årtier med diagrammer, der visualiserer, hvordan din smag udvikler sig over tid.
Trakt og Letterboxd import
Overfør eksisterende visningshistorik fra Trakt, Letterboxd eller Netflix fra dag ét i stedet for at starte fra bunden.
Bedømmelser og personlige noter
Bedøm hver film med personlige bedømmelser og noter for at genskabe overblikket over film, du allerede har set.
Installerbar webapp
Installer Movary som en progressiv webapp på telefoner og desktops for en oplevelse som en indbygget app uden en app-butik.
Multibrugersupport
Del én server med venner eller familie, samtidig med at hver profil, med sin egen overvågningsliste, bedømmelser og statistikker, holdes fuldstændig isoleret.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Movary
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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