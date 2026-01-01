Udrul Moodist med enkeltklikinstallation
Open source ambient lydmixer med 84 kuraterede lydlandskaber og indbyggede produktivitetsværktøjer til fokus og afslapning.
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Hvad du kan bygge med Moodist
Moodist er en open source ambient lydmixer, der lader dig lægge kuraterede lydlandskaber i lag for at skabe det perfekte lydmiljø til fokus, afslapning eller kreativt arbejde. Med 84 nøje udvalgte lyde — fra regn og skovstemning til caféstøj og varianter af hvid støj — kan du bygge tilpassede mix, der er skræddersyet til dit humør eller din opgave, og gemme dem som forudindstillinger til senere brug.
Udover lydmixing samler Moodist en række produktivitetsværktøjer direkte i grænsefladen: en Pomodoro-timer, nedtællingstimer, åndedrætsøvelser, opgaveliste og notesblok. Mix kan deles via URL, så kolleger eller venner kan lytte med på det samme lydlandskab. Selv-hosting giver dig en privat, altid tilgængelig instans på din egen VPS uden at være afhængig af en tredjepartstjeneste.
Vigtige funktioner i Moodist
Lagdelt lydmiksing
Kombiner flere omgivende lyde samtidigt, og juster individuelle lydstyrkeniveauer for at skabe et personligt lydlandskab.
Produktivitetspakke
Pomodorotimer, nedtællingstimer, åndedrætsøvelser, opgaveliste og notesblok er alle indbygget i den samme grænseflade – ingen separate apps er nødvendige.
Delbare blandinger
Eksporter dit nuværende lydlandskab som en URL, så holdkammerater eller venner øjeblikkeligt kan indlæse og lytte til den samme blanding.
Forudindstillingsstyring
Gem, navngiv og genindlæs dine foretrukne lydlandskaber, så du kan vende tilbage til det rette miljø med et enkelt klik.
Progressiv webapp
Installer Moodist på din startskærm for offlineadgang og en native-app-følelse på både desktop- og mobile enheder.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Moodist
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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