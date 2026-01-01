Moodist er en open source ambient lydmixer, der lader dig lægge kuraterede lydlandskaber i lag for at skabe det perfekte lydmiljø til fokus, afslapning eller kreativt arbejde. Med 84 nøje udvalgte lyde — fra regn og skovstemning til caféstøj og varianter af hvid støj — kan du bygge tilpassede mix, der er skræddersyet til dit humør eller din opgave, og gemme dem som forudindstillinger til senere brug.

Udover lydmixing samler Moodist en række produktivitetsværktøjer direkte i grænsefladen: en Pomodoro-timer, nedtællingstimer, åndedrætsøvelser, opgaveliste og notesblok. Mix kan deles via URL, så kolleger eller venner kan lytte med på det samme lydlandskab. Selv-hosting giver dig en privat, altid tilgængelig instans på din egen VPS uden at være afhængig af en tredjepartstjeneste.