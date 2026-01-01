Typesense er en moderne, udviklervenlig søgemaskine bygget til hastighed og enkelhed. Den leverer søgeresultater på under et millisekund med indbygget tastefejlstolerance, intelligent rangering, facetteret filtrering og geosøgning — uden den operationelle kompleksitet fra Elasticsearch.

Selv-hosting af Typesense på en VPS giver dig en dedikeret søgebackend uden gebyrer per forespørgsel og fuld kontrol over indeksering, skemadesign og rangeringskonfiguration. Den er designet som et omkostningseffektivt alternativ til Algolia for udviklere, der ønsker kraftfulde søgefunktioner i produktionskvalitet uden at betale SaaS-priser i stor skala.