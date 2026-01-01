Udrul Typesense med én-kliks-installation
Hurtig open source søgemaskine med typotolerance, facettering og øjeblikkelige resultater som et alternativ til Elasticsearch og Algolia.
Vælg en VPS-pakke til Typesense
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Typesense
Typesense er en moderne, udviklervenlig søgemaskine bygget til hastighed og enkelhed. Den leverer søgeresultater på under et millisekund med indbygget tastefejlstolerance, intelligent rangering, facetteret filtrering og geosøgning — uden den operationelle kompleksitet fra Elasticsearch.
Selv-hosting af Typesense på en VPS giver dig en dedikeret søgebackend uden gebyrer per forespørgsel og fuld kontrol over indeksering, skemadesign og rangeringskonfiguration. Den er designet som et omkostningseffektivt alternativ til Algolia for udviklere, der ønsker kraftfulde søgefunktioner i produktionskvalitet uden at betale SaaS-priser i stor skala.
Vigtige funktioner i Typesense
Fejltolerant søgning
Retter automatisk stavefejl i søgeforespørgsler, så brugere altid finder resultater, selv med ufuldkommen input.
Øjeblikkelige resultater
Hukommelsesbaseret indeksering leverer submillisekunds forespørgselsrespons for en hurtig, responsiv søgeoplevelse.
Facetteret filtrering
Lad brugere forfine resultater efter kategori, prisinterval, bedømmelse eller ethvert brugerdefineret felt med indbygget facetunderstøttelse.
Geosøgning
Søg og filtrer poster efter geografisk nærhed ved hjælp af bredde- og længdegradsfelter med radiusforespørgsler.
Enkel API
En ren REST API og officielle klientbiblioteker til JavaScript, Python, Ruby, Go og PHP gør integrationen ligetil.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Typesense
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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