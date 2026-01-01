Installer Kroki med ét kliks installation.
Enhed diagram-som-kode API, der konverterer tekstbeskrivelser til diagrammer ved hjælp af 30+ understøttede biblioteker.
Vælg en VPS-pakke til Kroki
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kroki
Kroki er en samlet HTTP API til generering af diagrammer fra tekstbeskrivelser. I stedet for at installere og vedligeholde separate værktøjer til hvert diagramformat, samler Kroki over 30 diagrambiblioteker – herunder PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr og Excalidraw – bag et enkelt endepunkt, der returnerer SVG-, PNG- eller PDF-output.
Selv-hosting af Kroki på din VPS fjerner enhver afhængighed af offentlige renderingstjenester, holder følsomme arkitekturdiagrammer inden for dit netværk og lader dig integrere diagramgenerering i dokumentationspipelines, wikier og CI/CD-arbejdsgange uden hastighedsbegrænsninger eller data, der forlader din infrastruktur.
Vigtige funktioner i Kroki
30+ diagrambiblioteker
Gengiv PlantUML, Mermaid, GraphViz, D2, Structurizr, Excalidraw, BPMN og mange flere fra ét API-endepunkt.
Flere outputformater
Få diagrammerne i SVG, PNG, PDF eller Base64 – vælg det format, der passer til din dokumentationsværktøjskæde.
Pipelineintegration
Drop-in-kompatibel med Asciidoctor, Confluence, GitLab og ethvert værktøj, der understøtter Kroki-diagramblokkens syntaks.
Ingen eksterne opkald
Al rendering sker lokalt på din VPS – arkitektur- og systemdiagrammer forlader aldrig din infrastruktur.
Enkel HTTP API
Send en POST-anmodning med diagramkilde eller indlejre en GET URL – ingen SDK eller klientbibliotek påkrævet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kroki
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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