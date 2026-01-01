Kroki er en samlet HTTP API til generering af diagrammer fra tekstbeskrivelser. I stedet for at installere og vedligeholde separate værktøjer til hvert diagramformat, samler Kroki over 30 diagrambiblioteker – herunder PlantUML, GraphViz, Mermaid, D2, Structurizr og Excalidraw – bag et enkelt endepunkt, der returnerer SVG-, PNG- eller PDF-output.

Selv-hosting af Kroki på din VPS fjerner enhver afhængighed af offentlige renderingstjenester, holder følsomme arkitekturdiagrammer inden for dit netværk og lader dig integrere diagramgenerering i dokumentationspipelines, wikier og CI/CD-arbejdsgange uden hastighedsbegrænsninger eller data, der forlader din infrastruktur.