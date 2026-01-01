Udrul Shadowbroker med ét kliks installation
Open source realtids OSINT-platform, der samler over 60 live globale efterretningsfeeds — fly, skibe, satellitter og mere — på ét kort.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Shadowbroker
Shadowbroker er en open source OSINT geospatial efterretningsplatform, der samler over 60 globale realtidsdatafeeds i en enkelt interaktiv kortgrænseflade. Den samler private og kommercielle flypositioner, maritime fartøjsbevægelser, aktive satellitpassager, konfliktzoner, GPS-jamming-hændelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameraer og mesh-radionetværk – offentligt tilgængelige data, der sjældent er samlet ét sted. Et valgfrit AI-agentlag lader dig forbinde en sprogmodel for at parse feeds og afdække sammenhænge, der ikke er synlige ved at se på individuelle datalag.
Selv-hosting af Shadowbroker på en VPS giver dit team et vedvarende, delt efterretningsdashboard uden brugsanalyse, uden tredjeparts datadeling og fuld kontrol over, hvilke feeds og API-integrationer der er aktiveret.
Vigtige funktioner i Shadowbroker
60+ live datafeeds
Saml flypositioner, maritime fartøjer, satellitpassager, konfliktzoner, GPS jamming-hændelser og seismiske data fra over 60 kilder uden at skifte mellem værktøjer.
Fly- og fartøjssporing
Overvåg privatfly, kommercielle flyvninger og maritime fartøjer i realtid ved hjælp af OpenSky OAuth2- og AIS-stream-integrationer for global dækning.
AI-agentlag
Forbind en sprogmodel til at analysere live-feeds og afdække tidligere usete korrelationer på tværs af geospatiale datalag automatisk.
Konflikt og trusselsoverlejringer
Visualiser aktive konfliktzoner, GPS-jamming-hændelser, skovbrandsfronter og nødalarmer på samme kort som luft- og søtrafik.
Selvhostet intelligens
Opbevar alle intelligensdata på din egen VPS uden SaaS-abonnementer, ingen brugsanalyser og ingen tredjepartsplatforme, der modtager dine forespørgsler.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Shadowbroker
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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