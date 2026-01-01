Shadowbroker er en open source OSINT geospatial efterretningsplatform, der samler over 60 globale realtidsdatafeeds i en enkelt interaktiv kortgrænseflade. Den samler private og kommercielle flypositioner, maritime fartøjsbevægelser, aktive satellitpassager, konfliktzoner, GPS-jamming-hændelser, seismisk aktivitet, CCTV-kameraer og mesh-radionetværk – offentligt tilgængelige data, der sjældent er samlet ét sted. Et valgfrit AI-agentlag lader dig forbinde en sprogmodel for at parse feeds og afdække sammenhænge, der ikke er synlige ved at se på individuelle datalag.

Selv-hosting af Shadowbroker på en VPS giver dit team et vedvarende, delt efterretningsdashboard uden brugsanalyse, uden tredjeparts datadeling og fuld kontrol over, hvilke feeds og API-integrationer der er aktiveret.