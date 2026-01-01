Implementer Waline med enkeltklikinstallation.
Letvægts open source-kommentarsystem med spambeskyttelse, moderation og omfattende notifikationssupport.
Vælg en VPS-pakke til Waline
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Waline
Waline er et open source, selvhostet kommentarsystem designet til statiske hjemmesider, blogs og dokumentationssider. Det giver en fuldt udstyret kommentaroplevelse inklusive indlejrede svar, emoji-reaktioner, besøgstællere og artikelvisningsstatistik, alt sammen uden at være afhængig af tredjepartstjenester, der sporer dine brugere.
Selvhosting af Waline på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kommentardata, moderationsarbejdsgange og meddelelsesindstillinger. Denne implementering bruger SQLite til lokal lagring uden konfiguration, så der er ingen separat database at administrere. Waline integreres med enhver frontend via en JavaScript-widget og understøtter Markdown-formatering i kommentarer ud af boksen.
Vigtige funktioner i Waline
Spambeskyttelse
Indbygget Akismet-integration og IP-baseret hastighedsbegrænsning holder spamkommentarer ude uden at kræve manuel gennemgang af hver indsendelse.
E-mailnotifikationer
Automatiske e-mailadvarsler underretter kommentatorer om svar og sideejere om nye indsendelser, hvilket holder samtalerne aktive uden manuel overvågning.
Besøgsanalyse
Spor sidevisninger og unikke besøgsstatistikker pr. artikel direkte fra Waline-widgetten, uden behov for en ekstra analysetjeneste.
Moderationsdashboard
Webbaseret administrationspanel lader dig godkende, redigere og slette kommentarer og administrere kommentarkontoer fra en enkelt grænseflade.
Markdownunderstøttelse
Kommentatorer kan formatere svar ved hjælp af Markdown-syntaks og indsætte emoji-reaktioner, hvilket gør diskussioner rigere og lettere at læse.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Waline
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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