Waline er et open source, selvhostet kommentarsystem designet til statiske hjemmesider, blogs og dokumentationssider. Det giver en fuldt udstyret kommentaroplevelse inklusive indlejrede svar, emoji-reaktioner, besøgstællere og artikelvisningsstatistik, alt sammen uden at være afhængig af tredjepartstjenester, der sporer dine brugere.

Selvhosting af Waline på din egen VPS giver dig fuld kontrol over kommentardata, moderationsarbejdsgange og meddelelsesindstillinger. Denne implementering bruger SQLite til lokal lagring uden konfiguration, så der er ingen separat database at administrere. Waline integreres med enhver frontend via en JavaScript-widget og understøtter Markdown-formatering i kommentarer ud af boksen.