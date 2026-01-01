PowerDNS-Admin er en open source-webgrænseflade til PowerDNS' autoritative DNS-server, der giver dig en brugervenlig brugerflade til at administrere forward- og reverse DNS-zoner, records, skabeloner og DNSSEC-nøgler uden at redigere konfigurationsfiler eller manuelt oprette API-kald. Den understøtter rollebaseret adgangskontrol, tilladelser pr. zone, aktivitetslogning og autentificering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), samt indbyggede lokale konti med valgfri to-faktor-autentifikation.

Denne skabelon samler PowerDNS-Admin med en PowerDNS autoritativ server og MariaDB-backend, så du får en fuldt integreret DNS-hostingstak på din egen VPS. Selv-hosting placerer dine navneservere, zonedata og DNS API udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. zone og uden en tredjeparts DNS-udbyder involveret.