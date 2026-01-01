Udrul PowerDNS-Admin med enkeltklikinstallation
Moderne webgrænseflade til administration af PowerDNS-zoner, poster, brugere og adgangskontrol fra et enkelt dashboard.
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Hvad du kan bygge med PowerDNS-Admin
PowerDNS-Admin er en open source-webgrænseflade til PowerDNS' autoritative DNS-server, der giver dig en brugervenlig brugerflade til at administrere forward- og reverse DNS-zoner, records, skabeloner og DNSSEC-nøgler uden at redigere konfigurationsfiler eller manuelt oprette API-kald. Den understøtter rollebaseret adgangskontrol, tilladelser pr. zone, aktivitetslogning og autentificering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), samt indbyggede lokale konti med valgfri to-faktor-autentifikation.
Denne skabelon samler PowerDNS-Admin med en PowerDNS autoritativ server og MariaDB-backend, så du får en fuldt integreret DNS-hostingstak på din egen VPS. Selv-hosting placerer dine navneservere, zonedata og DNS API udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. zone og uden en tredjeparts DNS-udbyder involveret.
Vigtige funktioner i PowerDNS-Admin
Zonehåndtering UI
Opret, rediger og slet forward- og reverse DNS-zoner og -poster via et rent webdashboard i stedet for at redigere zonefiler eller kalde rå API'er.
Medfølgende PowerDNS-server
Inkluderer en færdigkonfigureret PowerDNS autoritativ server med HTTP API'en aktiveret og forbundet til admin-brugerfladen, så stakken fungerer ud af boksen.
Rollebaseret adgangskontrol
Tildel administratorer, operatører og brugere på zoneniveau detaljerede tilladelser pr. zone, så teams kan administrere DNS uden at dele én superadministratorkonto.
Virksomhedsautentificering
Integrer med eksisterende identitetssystemer med LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) og valgfri TOTP tofaktorautentificering til lokale konti.
Aktivitetslogning og revision
Hver zone- og postændring logges med den ansvarlige bruger, hvilket giver dig et komplet revisionsspor til overholdelse og fejlfinding af hændelser.
Zoneskabeloner og IDN
Genanvendelige zonemønstre fremskynder opsætningen af nye domæner, samtidig med at fuld IDN- og Punycode-understøttelse dækker internationaliserede domænenavne uden manuel konvertering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre PowerDNS-Admin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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