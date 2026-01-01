Op til 70% rabat på PowerDNS-Admin

Udrul PowerDNS-Admin med enkeltklikinstallation

Moderne webgrænseflade til administration af PowerDNS-zoner, poster, brugere og adgangskontrol fra et enkelt dashboard.

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40,99kr./md.
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Udrul PowerDNS-Admin med enkeltklikinstallation

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69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99kr.
40,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99kr.
58,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99kr.
81,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99kr.
163,99kr./md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
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Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med PowerDNS-Admin

PowerDNS-Admin er en open source-webgrænseflade til PowerDNS' autoritative DNS-server, der giver dig en brugervenlig brugerflade til at administrere forward- og reverse DNS-zoner, records, skabeloner og DNSSEC-nøgler uden at redigere konfigurationsfiler eller manuelt oprette API-kald. Den understøtter rollebaseret adgangskontrol, tilladelser pr. zone, aktivitetslogning og autentificering via LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID), samt indbyggede lokale konti med valgfri to-faktor-autentifikation.

Denne skabelon samler PowerDNS-Admin med en PowerDNS autoritativ server og MariaDB-backend, så du får en fuldt integreret DNS-hostingstak på din egen VPS. Selv-hosting placerer dine navneservere, zonedata og DNS API udelukkende på infrastruktur, du kontrollerer, uden gebyrer pr. zone og uden en tredjeparts DNS-udbyder involveret.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i PowerDNS-Admin

Zonehåndtering UI

Opret, rediger og slet forward- og reverse DNS-zoner og -poster via et rent webdashboard i stedet for at redigere zonefiler eller kalde rå API'er.

Medfølgende PowerDNS-server

Inkluderer en færdigkonfigureret PowerDNS autoritativ server med HTTP API'en aktiveret og forbundet til admin-brugerfladen, så stakken fungerer ud af boksen.

Rollebaseret adgangskontrol

Tildel administratorer, operatører og brugere på zoneniveau detaljerede tilladelser pr. zone, så teams kan administrere DNS uden at dele én superadministratorkonto.

Virksomhedsautentificering

Integrer med eksisterende identitetssystemer med LDAP, SAML, OAuth (Google, GitHub, Azure, OpenID) og valgfri TOTP tofaktorautentificering til lokale konti.

Aktivitetslogning og revision

Hver zone- og postændring logges med den ansvarlige bruger, hvilket giver dig et komplet revisionsspor til overholdelse og fejlfinding af hændelser.

Zoneskabeloner og IDN

Genanvendelige zonemønstre fremskynder opsætningen af nye domæner, samtidig med at fuld IDN- og Punycode-understøttelse dækker internationaliserede domænenavne uden manuel konvertering.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre PowerDNS-Admin

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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