Lowcoder er en open source lowcode-platform, der lader udviklere og driftsteams samle interne værktøjer, adminpaneler og kundeportaler med en visuel træk-og-slip-bygger. Med over 50 komponenter, native forbindelser til databaser og REST API'er samt fuld JavaScript-understøttelse til forretningslogik, sender teams fungerende applikationer ud på timer frem for uger — uden at genopbygge en frontend fra bunden.

Selv-hosting af Lowcoder på din egen VPS holder applikationslogik, datakildelegitimationsoplysninger og interne brugerdata inden for din infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til de arbejdsgange, din virksomhed er afhængig af dagligt.