Udrul Lowcoder med et-klik-installation
Open source lowcodeplatform til at bygge interne apps, dashboards og adminpaneler med træk-og-slip-funktionalitet og reelle datakonnectorer.
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Hvad du kan bygge med Lowcoder
Lowcoder er en open source lowcode-platform, der lader udviklere og driftsteams samle interne værktøjer, adminpaneler og kundeportaler med en visuel træk-og-slip-bygger. Med over 50 komponenter, native forbindelser til databaser og REST API'er samt fuld JavaScript-understøttelse til forretningslogik, sender teams fungerende applikationer ud på timer frem for uger — uden at genopbygge en frontend fra bunden.
Selv-hosting af Lowcoder på din egen VPS holder applikationslogik, datakildelegitimationsoplysninger og interne brugerdata inden for din infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. bruger, ingen brugsgrænser og ingen tredjepartsadgang til de arbejdsgange, din virksomhed er afhængig af dagligt.
Vigtige funktioner i Lowcoder
Visuel træk-og-slip-bygger
Sammensæt grænseflader fra over 50 forudbyggede komponenter – tabeller, formularer, diagrammer, modaler og mere – og bind dem direkte til dataforespørgsler uden at skrive HTML eller CSS.
Native dataforbindelser
Opret forbindelse til PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, REST API'er, GraphQL og populære SaaS-værktøjer uden at skrive brugerdefineret integrationskode.
JavaScript forretningslogik
Skriv inline JavaScript inde i forespørgsler og eventhandlere for at udtrykke datatransformationer og arbejdsgange, som rene no-code-værktøjer ikke kan fange.
Genanvendelige moduler
Pak almindeligt anvendte skærme som moduler, og indlejre dem på tværs af flere apps, så interne værktøjer forbliver konsistente, efterhånden som kataloget vokser.
Rollebaseret adgangskontrol
Definer tilladelser pr. app, pr. side og pr. forespørgsel, så hvert teammedlem kun ser de værktøjer og data, der er relevante for deres rolle.
Appindlejring og API
Integrer Lowcoder-apps på eksisterende sider, og styr dem via en REST API, så low-code arbejdsgange passer ind i din bredere produktoverflade.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Lowcoder
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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