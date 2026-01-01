Installer Jenkins med enkeltklikinstallation.
Open source-automatiseringsserver til opbygning af CI/CD-pipelines med 1.800+ pluginintegrationer.
Vælg en VPS-pakke til Jenkins
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Jenkins
Jenkins er verdens førende open source-automatiseringsserver, som millioner af udviklingsteams stoler på til at drive pipelines for kontinuerlig integration og kontinuerlig levering. Med over 1.800 plugins integreres Jenkins med stort set alle værktøjer inden for moderne softwareudvikling — fra Git og GitHub til Docker, Kubernetes, AWS og videre.
Selv-hosting af Jenkins på din egen VPS giver dig dedikerede build-ressourcer uden priser pr. minut, ingen tidsbegrænsninger for udførelse og fuld kontrol over dit build-miljø. Installer enhver SDK, compiler eller afhængighed, dine projekter kræver, uden at støde på platformsbegrænsninger.
Vigtige funktioner i Jenkins
Pipeline som kode
Definer CI/CD-arbejdsgange i en versionsstyret Jenkinsfile, hvilket gør din automatisering reproducerbar og gennemgåelig sammen med din applikationskode.
1.800+ Plugins
Integrer Jenkins med GitHub, GitLab, Docker, Kubernetes, AWS, Slack og stort set ethvert værktøj, som dit udviklingsworkflow afhænger af.
Distribuerede builds
Fordel builds på tværs af flere agenter til parallel udførelse, hvilket dramatisk reducerer feedbacktiden på store testsuiter.
Rollebaseret adgangskontrol
Administrer teamadgang med finkornede tilladelser, der understøtter LDAP, Active Directory, OAuth og SAML autentificeringsudbydere.
Planlagte og udløste builds
Kør builds baseret på cron-planer, Git-webhooks, fuldførelser af upstream-job eller manuelle godkendelsesporte for at matche enhver udgivelsesworkflow.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Jenkins
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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