Jenkins er verdens førende open source-automatiseringsserver, som millioner af udviklingsteams stoler på til at drive pipelines for kontinuerlig integration og kontinuerlig levering. Med over 1.800 plugins integreres Jenkins med stort set alle værktøjer inden for moderne softwareudvikling — fra Git og GitHub til Docker, Kubernetes, AWS og videre.

Selv-hosting af Jenkins på din egen VPS giver dig dedikerede build-ressourcer uden priser pr. minut, ingen tidsbegrænsninger for udførelse og fuld kontrol over dit build-miljø. Installer enhver SDK, compiler eller afhængighed, dine projekter kræver, uden at støde på platformsbegrænsninger.