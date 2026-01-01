Ollama er det førende open source-rammeværk til at køre store sprogmodeller lokalt, der understøtter Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek og 100+ andre uden cloud-afhængigheder. Det håndterer automatisk modelkvantisering, GPU-acceleration og hukommelsesstyring og eksponerer en REST API, der er kompatibel med OpenAI-formatet, så eksisterende værktøjer og integrationer fungerer uden ændringer.

At selv-hoste Ollama på din VPS eliminerer omkostninger pr. token, fjerner hastighedsbegrænsninger og sikrer, at hver prompt og respons forbliver på din egen infrastruktur. Det er den ideelle backend for teams, der bygger AI-drevne applikationer, eller enhver, der har brug for privat, altid-aktiv sprogmodelinferens.