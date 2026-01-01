Udrul Ollama med et-kliks-installation
Kør open source store sprogmodeller på din egen VPS uden API-omkostninger og med komplet databeskyttelse.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Ollama
Ollama er det førende open source-rammeværk til at køre store sprogmodeller lokalt, der understøtter Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek og 100+ andre uden cloud-afhængigheder. Det håndterer automatisk modelkvantisering, GPU-acceleration og hukommelsesstyring og eksponerer en REST API, der er kompatibel med OpenAI-formatet, så eksisterende værktøjer og integrationer fungerer uden ændringer.
At selv-hoste Ollama på din VPS eliminerer omkostninger pr. token, fjerner hastighedsbegrænsninger og sikrer, at hver prompt og respons forbliver på din egen infrastruktur. Det er den ideelle backend for teams, der bygger AI-drevne applikationer, eller enhver, der har brug for privat, altid-aktiv sprogmodelinferens.
Vigtige funktioner i Ollama
100+ Åbne modeller
Træk og kør Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1, og dusinvis flere med en enkelt kommando.
OpenAI-kompatibel API
Drop-in REST API lader eksisterende værktøjer, SDK'er og integrationer forbinde til Ollama uden kodeændringer.
GPU-acceleration
Automatisk understøttelse af NVIDIA CUDA og Apple Metal fremskynder inferens betydeligt sammenlignet med CPU-baserede opsætninger.
Multimodal hjælp
Kør visionsmodeller som LLaVA for at behandle både billeder og tekst i den samme samtale.
Brugerdefinerede Modelfiler
Opret skræddersyede modeller med systemprompter, temperaturindstillinger og brugerdefinerede parametre ved hjælp af Modelfiles.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Ollama
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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