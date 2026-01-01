Implementer Kill Bill med et-klik-installation.
Open source abonnementsfakturering og betalingsplatform til SaaS, markedspladser og forbrugsbaserede virksomheder.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Kill Bill
Kill Bill er en gennemprøvet open source-fakturerings- og betalingsplatform, der bruges i produktion af virksomheder, der behandler millioner af fakturaer om måneden. Den håndterer hele monetariseringsstakken — katalogstyring, abonnementer, tilbagevendende fakturering, skatter og betalingsrouting — gennem en pluggbar arkitektur, der lader dig blande og matche betalingsgateways, skattemotorer og analyseudbydere uden at omskrive forretningslogikken.
Selv-hosting af Kill Bill holder kundebetalingsmetadata, abonnementshistorik og prisregler under din fulde kontrol, uden transaktionsgebyrer eller leverandørbinding. Den inkluderede Kaui admin UI giver økonomi- og supportteams en webkonsol til konti, fakturaer, refusioner og planændringer uden at skrive et eneste API-kald.
Vigtige funktioner i Kill Bill
Abonnementssystem
Modelprøver, tidsbegrænsede kontrakter, blandet prissætning og komplekse katalogopgraderinger og -nedgraderinger, hvor proportional fordeling håndteres automatisk.
Betalingsgateway plugins
Diriger betalinger via Stripe, Adyen, Braintree, PayPal og snesevis af andre udbydere ved hjælp af udskiftelige betalingsplugins.
Fakturering og rykkerprocedure
Generer fakturaer til tiden, genforsøg mislykkede betalinger med konfigurerbare rykkerregler, og genindvind indtægter uden at skrive brugerdefinerede scripts.
Kaui adminkonsol
Gennemse konti, refunder betalinger, rediger abonnementer og inspicer fakturaer via en dedikeret webbrugerflade bygget til support- og økonomiteams.
REST API og plugins
Fuld REST API plus et Java/Ruby plugin SDK lader dig integrere Kill Bill med CRM'er, skattemotorer og analyseværktøjer uden at forke kernen.
Klar til multilejer
Isoler brands, regioner eller kundesegmenter inden for en enkelt instans ved hjælp af indbygget multitenancy med separate kataloger og legitimationsoplysninger.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Kill Bill
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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