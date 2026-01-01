Kill Bill er en gennemprøvet open source-fakturerings- og betalingsplatform, der bruges i produktion af virksomheder, der behandler millioner af fakturaer om måneden. Den håndterer hele monetariseringsstakken — katalogstyring, abonnementer, tilbagevendende fakturering, skatter og betalingsrouting — gennem en pluggbar arkitektur, der lader dig blande og matche betalingsgateways, skattemotorer og analyseudbydere uden at omskrive forretningslogikken.

Selv-hosting af Kill Bill holder kundebetalingsmetadata, abonnementshistorik og prisregler under din fulde kontrol, uden transaktionsgebyrer eller leverandørbinding. Den inkluderede Kaui admin UI giver økonomi- og supportteams en webkonsol til konti, fakturaer, refusioner og planændringer uden at skrive et eneste API-kald.