CitrineOS er et LF Energy open source-ladestationsstyringssystem (CSMS) bygget op omkring OCPP 2.0.1-protokollen, med bagudkompatibilitet for OCPP 1.6. Serveren router WebSocket-beskeder fra EV-ladere, bevarer transaktioner og konfiguration i PostgreSQL med PostGIS, og eksponerer REST- og GraphQL-API'er gennem et Hasura-lag for operatørintegrationer.

Selv-hosting af CitrineOS på din VPS holder stationstelemetri, førerautorisationer og transaktionshistorik under din egen kontrol i stedet for en leverandørsky. Hasura GraphQL-konsollen lader dig forespørge og administrere ladestationsdata direkte i browseren, mens OCPP WebSocket-porte forbliver åbne for ladere at forbinde.