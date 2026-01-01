Implementer CitrineOS med enkeltklikinstallation
Open-source OCPP 2.0.1 ladestationsstyringssystem til elbilnetværksoperatører.
Vælg en VPS-pakke til CitrineOS
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med CitrineOS
CitrineOS er et LF Energy open source-ladestationsstyringssystem (CSMS) bygget op omkring OCPP 2.0.1-protokollen, med bagudkompatibilitet for OCPP 1.6. Serveren router WebSocket-beskeder fra EV-ladere, bevarer transaktioner og konfiguration i PostgreSQL med PostGIS, og eksponerer REST- og GraphQL-API'er gennem et Hasura-lag for operatørintegrationer.
Selv-hosting af CitrineOS på din VPS holder stationstelemetri, førerautorisationer og transaktionshistorik under din egen kontrol i stedet for en leverandørsky. Hasura GraphQL-konsollen lader dig forespørge og administrere ladestationsdata direkte i browseren, mens OCPP WebSocket-porte forbliver åbne for ladere at forbinde.
Vigtige funktioner i CitrineOS
OCPP 2.0.1 indbygget
Implementerer den seneste Open Charge Point Protokol med certificeret kerne og avancerede sikkerhedsprofiler, samt bagudkompatibilitet for OCPP 1.6-stationer.
GraphQL datakonsol
Hasura autogenererer en typet GraphQL API og konsol over CitrineOS-skemaet, hvilket muliggør realtidsforespørgsler på sessioner, måleværdier og stationsstatus.
Modulær beskedrouter
Decorator-drevet modulsystem dirigerer OCPP-beskeder via RabbitMQ, så autorisations-, transaktions- og rapporteringsmoduler skalerer uafhængigt af WebSocket-laget.
GraphQL-dataadgang
Hasura auto-genererer et typebestemt GraphQL API over CitrineOS PostgreSQL-skemaet, der eksponerer realtidsabonnementer for sessioner, målerværdier og stationsstatus.
S3-kompatibel lagring
Indbygget MinIO-instans lagrer firmwarebilleder, stationslogfiler og certifikatbundter via den standard S3 API, klar til at udskifte med AWS S3 eller GCS senere.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre CitrineOS
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det virker bare altid. Det er altid hurtigt og stabilt. Aldrig nogen nedetid.
Virksomheden klarer sig godt, og jeg er meget tilfreds med de specifikke tjenester, jeg bruger gennem dem. Ikke så dyrt som nogle steder med virkelig gode VPS-opsætninger og prisvenlige pakker.