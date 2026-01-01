StarRocks er et næste-generations analytisk datalager, der leverer forespørgselsresponser på under et sekund gennem en massivt parallel behandlingsarkitektur (MPP) og en fuldt vektoriseret udførelsesmotor. Designet til realtidsanalyse, flerdimensionel analyse og stærkt samtidige arbejdsbelastninger håndterer det datasæt fra gigabyte til petabyte uden at ofre forespørgselshastigheden. Intelligente materialiserede visninger opdateres automatisk ved dataindtagelse og vælges transparent ved forespørgselstidspunktet, mens et fuldt tilpasset omkostningsbaseret optimeringsprogram sikrer effektive udførelsesplaner på tværs af komplekse joins og aggregeringer.

StarRocks er ledningskompatibel med MySQL-protokollen og forbinder sig naturligt med BI-værktøjer som Apache Superset, Grafana og Tableau uden yderligere drivere. Det understøtter direkte forespørgsel af eksterne datasøer, herunder Apache Hive, Iceberg, Delta Lake og Hudi, og integreres med Kafka, Flink og Spark til streaming-indtagelse — alt sammen fra en enkelt selvhostet instans, du fuldt ud kontrollerer.