Installer StarRocks med et-klik-installation.
Højtydende analytisk database konstrueret til lynhurtige forespørgsler på petabyte-skala data.
Vælg en VPS-pakke til StarRocks
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med StarRocks
StarRocks er et næste-generations analytisk datalager, der leverer forespørgselsresponser på under et sekund gennem en massivt parallel behandlingsarkitektur (MPP) og en fuldt vektoriseret udførelsesmotor. Designet til realtidsanalyse, flerdimensionel analyse og stærkt samtidige arbejdsbelastninger håndterer det datasæt fra gigabyte til petabyte uden at ofre forespørgselshastigheden. Intelligente materialiserede visninger opdateres automatisk ved dataindtagelse og vælges transparent ved forespørgselstidspunktet, mens et fuldt tilpasset omkostningsbaseret optimeringsprogram sikrer effektive udførelsesplaner på tværs af komplekse joins og aggregeringer.
StarRocks er ledningskompatibel med MySQL-protokollen og forbinder sig naturligt med BI-værktøjer som Apache Superset, Grafana og Tableau uden yderligere drivere. Det understøtter direkte forespørgsel af eksterne datasøer, herunder Apache Hive, Iceberg, Delta Lake og Hudi, og integreres med Kafka, Flink og Spark til streaming-indtagelse — alt sammen fra en enkelt selvhostet instans, du fuldt ud kontrollerer.
Vigtige funktioner i StarRocks
Forespørgsler under et sekund
Vektoriseret eksekveringsmotor og intelligent omkostningsbaseret optimeringsprogram leverer analyser på under et sekund på massive datasæt uden forhåndsaggregering eller datakubering.
Realtidsindtag
Primærnøglemodellen understøtter upserts med høj gennemstrømning og punktopslag, hvilket muliggør samtidig dataindtagelse og forespørgselsudførelse i stor skala.
Datalakeforespørgsler
Forespørg Apache Hive-, Iceberg-, Delta Lake- og Hudi-tabeller direkte ved hjælp af eksterne kataloger – ingen datamigrering eller ETL-pipelines påkrævet.
MySQL-kompatibel
Forbind enhver MySQL-klient, BI-værktøj eller datapipeline direkte til StarRocks ved hjælp af standard MySQL-protokollen uden ekstra drivere.
Materialiserede visninger
Intelligente materialiserede visninger opdateres automatisk ved dataændringer og genbruges transparent ved forespørgselstidspunktet for at accelerere dashboards og rapporter.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre StarRocks
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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