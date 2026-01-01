EMQX er en yderst skalerbar, open source MQTT-meddelelsesmægler designet til IoT, industriel automation og realtidsdatastrømning. Den håndterer millioner af samtidige MQTT-forbindelser med sub-millisekunds latenstid og understøtter MQTT 3.1, 3.1.1 og 5.0 sammen med MQTT over WebSockets. En indbygget regelmotor lader dig behandle, dirigere og transformere enhedsmeddelelser uden at skrive backendkode, og forbinder direkte til databaser, skytjenester og HTTP-slutpunkter.

Det inkluderede web-dashboard giver en omfattende administrationsgrænseflade til overvågning af klyngesundhed, forbindelsesstatistikker, abonnementstræer og regelmotorflows i realtid. Selv-hosting af EMQX på din VPS giver dig fuld kontrol over din IoT-meddelelsesinfrastruktur – ingen skygebyrer per meddelelse, ingen leverandørlåsning og fuld indsigt i dit enhedskommunikationslag.