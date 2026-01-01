Udrul EMQX med installation med ét klik
Højtydende open source MQTT-broker til IoT og realtidsbeskeder med et indbygget webadministrationsdashboard.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med EMQX
EMQX er en yderst skalerbar, open source MQTT-meddelelsesmægler designet til IoT, industriel automation og realtidsdatastrømning. Den håndterer millioner af samtidige MQTT-forbindelser med sub-millisekunds latenstid og understøtter MQTT 3.1, 3.1.1 og 5.0 sammen med MQTT over WebSockets. En indbygget regelmotor lader dig behandle, dirigere og transformere enhedsmeddelelser uden at skrive backendkode, og forbinder direkte til databaser, skytjenester og HTTP-slutpunkter.
Det inkluderede web-dashboard giver en omfattende administrationsgrænseflade til overvågning af klyngesundhed, forbindelsesstatistikker, abonnementstræer og regelmotorflows i realtid. Selv-hosting af EMQX på din VPS giver dig fuld kontrol over din IoT-meddelelsesinfrastruktur – ingen skygebyrer per meddelelse, ingen leverandørlåsning og fuld indsigt i dit enhedskommunikationslag.
Vigtige funktioner i EMQX
MQTT 5.0 Support
Fuld MQTT 5.0 implementering inklusive sessionudløb, beskedudløb, årsagskoder, delte abonnementer og anmodnings-/svarmønstre til moderne IoT-applikationer.
Indbygget Regelmotor
Behandl, filtrer og diriger enhedsbeskeder ved hjælp af SQL-lignende regler, der videresender data til databaser, Kafka, HTTP-webhooks eller andre MQTT-mæglere uden brugerdefineret kode.
MQTT over WebSockets
Forbind webbrowsere og JavaScript-klienter direkte til EMQX over sikre WebSocket-forbindelser, hvilket muliggør IoT-dashboards i realtid uden en separat bro.
Webadministrationskontrolpanel
Overvåg antal forbindelser, abonnementstræer, meddelelseshastigheder og regelmotorpræstation i realtid via den indbyggede administrative webgrænseflade.
Højsamtidighed
EMQX håndterer millioner af samtidige enhedsforbindelser på en enkelt node, hvilket gør den velegnet til alt fra små hjemmeautomatiseringsopsætninger til store industrielle implementeringer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre EMQX
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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