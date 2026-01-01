Installer FitTrackee med enkeltklikinstallation.
Selvhostet udendørs aktivitetsmåler til GPX-uploads, ruteoversigter og træningsstatistikker på tværs af løb, cykling og vandring.
Vælg en VPS-pakke til FitTrackee
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med FitTrackee
FitTrackee er en selvhostet udendørsaktivitetsmåler bygget til løbere, cyklister, vandrere og alle, der registrerer GPX-spor på et sportsur, en telefon eller en GPS-enhed. Upload aktivitetsfiler, visualiser ruter på interaktive kort, og gennemgå statistik for distance, højde, hastighed og varighed – alt sammen på infrastruktur, du ejer, uden at en tredjeparts fitnessplatform indsamler dine bevægelsesdata.
At køre FitTrackee på en VPS holder din træningshistorik, lokationsspor og personlige rekorder private og bærbare. Understøttelse af flere brugere, en dokumenteret REST API, valgfri vejrdata pr. træning og ActivityPub-baseret føderation gør det til et praktisk alternativ til Strava eller Garmin Connect for enkeltpersoner, små klubber og atleter med fokus på privatliv.
Vigtige funktioner i FitTrackee
GPX filuploads
Importer GPX-spor fra sportsure, telefoner og GPS-enheder for at opbygge et privat arkiv over alle udendørsaktiviteter.
Interaktive rutekort
Visualiser hver træning på OpenStreetMap-baserede kort med fuld sporafspilning, zoom og detaljerede visninger pr. segment.
Aktivitetsstatistik
Spor distance, varighed, højdestigning, gennemsnitshastighed og tempo på tværs af alle registrerede træningspas og tidsperioder.
Multisport support
Logfør løb, cykling, vandring, ski og andre udendørssportsgrene på en enkelt tidslinje med oversigter pr. sportsgren.
REST API og føderation
En dokumenteret REST API og valgfri ActivityPub-føderation lader dig scripte integrationer og dele aktiviteter på tværs af fediverset.
Flerbrugerprivatlivsindstillinger
Administrer konti for familie, venner eller klubmedlemmer med synlighedsindstillinger pr. aktivitet og administratorstyret registrering.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre FitTrackee
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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