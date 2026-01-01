FitTrackee er en selvhostet udendørsaktivitetsmåler bygget til løbere, cyklister, vandrere og alle, der registrerer GPX-spor på et sportsur, en telefon eller en GPS-enhed. Upload aktivitetsfiler, visualiser ruter på interaktive kort, og gennemgå statistik for distance, højde, hastighed og varighed – alt sammen på infrastruktur, du ejer, uden at en tredjeparts fitnessplatform indsamler dine bevægelsesdata.

At køre FitTrackee på en VPS holder din træningshistorik, lokationsspor og personlige rekorder private og bærbare. Understøttelse af flere brugere, en dokumenteret REST API, valgfri vejrdata pr. træning og ActivityPub-baseret føderation gør det til et praktisk alternativ til Strava eller Garmin Connect for enkeltpersoner, små klubber og atleter med fokus på privatliv.