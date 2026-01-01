Maloja er en open source selvhostet musikscrobbler — tænk personlig Last.fm — der registrerer hvert nummer, du afspiller, og omdanner historikken til hitlister, topartistrangeringer, tidspulsdiagrammer og årlige opsummeringer. Den accepterer scrobbles fra klienter, der allerede understøtter Last.fm API'en, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers og direkte API-integrationer fra afspillere som Plex, Jellyfin og Navidrome.

At selvhoste Maloja på din egen VPS bevarer en privat, permanent registrering af dine lyttedata i stedet for at efterlade dem på en tredjepartsplatform, der kan lukke, ændre priser eller ændre, hvordan dataene eksponeres. Kombineret med metadataforbedring fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB får du et rigt personligt musikdashboard, der overlever udbyderskift.