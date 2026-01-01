Installer Maloja med et-klik-installation
Selvhostet musikscrobble-database, der omdanner din lyttehistorik til personlige hitlister, statistikker og Last.fm-lignende profiler.
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Hvad du kan bygge med Maloja
Maloja er en open source selvhostet musikscrobbler — tænk personlig Last.fm — der registrerer hvert nummer, du afspiller, og omdanner historikken til hitlister, topartistrangeringer, tidspulsdiagrammer og årlige opsummeringer. Den accepterer scrobbles fra klienter, der allerede understøtter Last.fm API'en, GMusicBrowser, mpdscribble, multi-scrobblers og direkte API-integrationer fra afspillere som Plex, Jellyfin og Navidrome.
At selvhoste Maloja på din egen VPS bevarer en privat, permanent registrering af dine lyttedata i stedet for at efterlade dem på en tredjepartsplatform, der kan lukke, ændre priser eller ændre, hvordan dataene eksponeres. Kombineret med metadataforbedring fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB får du et rigt personligt musikdashboard, der overlever udbyderskift.
Vigtige funktioner i Maloja
Personlige lytteoversigter
Gennemse topartister, album og numre på tværs af konfigurerbare tidsintervaller med rangeringer, trendlinjer og periodevise sammenligninger.
Last.fm-kompatibel API
Accepter scrobbles fra enhver klient, der understøtter Last.fm API'en — telefoner, desktop-afspillere, scripts — uden at skrive brugerdefinerede adaptere.
Afspillerintegrationer
Modtag scrobbles direkte fra Plex, Jellyfin, Navidrome, multiscrobblere, mpdscribble og andre fællesskabsbyggede broer.
Tidsgrafer i puls-stil
Visualiser hvor ofte du lytter til specifikke kunstnere, albums eller numre over uger, måneder og år for at spotte genopdagelser og lytteperioder.
Metadataberigelse
Hent kunstnerbilleder og albumcovere fra Last.fm, Spotify, MusicBrainz og TheAudioDB, så dit dashboard ser poleret ud med det samme.
Last.fm proxy scrobbling
Valgfrit videresend indgående scrobbles til Last.fm, så din eksisterende offentlige profil fortsat opdateres, samtidig med at du også opbygger et privat arkiv.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Maloja
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Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
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Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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