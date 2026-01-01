Udrul Dasharr med et-klik-installation
Selvhostet dashboard, der sporer upload-, download- og bountystatistikker på tværs af mere end tyve private torrenttrackere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Dasharr
Dasharr er et open source Rust- og Vue-dashboard, der er bygget specifikt til brugere af private torrenttrackere. Det afsøger periodisk hver indeksør, du aktiverer, gemmer historikken i PostgreSQL og viser langsigtede tendenser inden for upload, download, ratio, bonuspoint og bounty, som trackerne sjældent selv afslører ud over den aktuelle værdi.
Ved at selvhoste Dasharr på din VPS forbliver hver API-nøgle og den fulde historik over dine tracker-konti udelukkende på din egen infrastruktur frem for en tredjepartstjeneste. Statistik indsamles hver seks timer i baggrunden, så du kan korrelere uploads, automatiserede værktøjer og bounty-forbrug på tværs af alle dine trackere i en enkelt tidslinje.
Vigtige funktioner i Dasharr
Multi-trackersupport
Indbyggede samlere til mere end tyve private trackere, inklusive RED, BTN, GGn, MAM, OPS, BLU, ANT, FNP, og mange flere under et enkelt dashboard.
Langtidshistorie
Hver afstemning gemmes i PostgreSQL, så du kan se, hvordan upload, ratio og bonuspoint udvikler sig over uger og måneder i stedet for blot det aktuelle øjebliksbillede.
Planlagt afhentning
Statistikker opdateres automatisk hver sjette time i baggrunden, så dashboardet altid afspejler seneste aktivitet uden manuel synkronisering.
Præmieplanlægning
Spor præmieindtjening og forbrug på tværs af trackere for at planlægge, hvor meget der kan tildeles anmodninger over et hvilket som helst valgt tidsvindue.
OpenAPI dokumenteret
Hvert endepunkt eksponeres via et Swagger UI på /swagger-ui/, så data kan forespørges fra brugerdefinerede scripts, Grafana eller andre dashboards.
Privat som standard
Tracker API-nøgler forlader aldrig din VPS – backend kommunikerer direkte med hver indekserer og gemmer legitimationsoplysninger i din egen PostgreSQL-database.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Dasharr
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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