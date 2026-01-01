Dasharr er et open source Rust- og Vue-dashboard, der er bygget specifikt til brugere af private torrenttrackere. Det afsøger periodisk hver indeksør, du aktiverer, gemmer historikken i PostgreSQL og viser langsigtede tendenser inden for upload, download, ratio, bonuspoint og bounty, som trackerne sjældent selv afslører ud over den aktuelle værdi.

Ved at selvhoste Dasharr på din VPS forbliver hver API-nøgle og den fulde historik over dine tracker-konti udelukkende på din egen infrastruktur frem for en tredjepartstjeneste. Statistik indsamles hver seks timer i baggrunden, så du kan korrelere uploads, automatiserede værktøjer og bounty-forbrug på tværs af alle dine trackere i en enkelt tidslinje.