Installer Beszel med ét klik.
Letvægts serverovervågningsplatform med Docker-containerstatistikker, historiske data og konfigurerbare advarsler til din infrastruktur.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Beszel
Beszel er en letvægts serverovervågningsplatform, der giver omfattende systemoversigt — CPU, hukommelse, disk, netværk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T. disksundhed og Docker- og Podman-statistikker pr. container — uden ressourceforbruget fra fulde observerbarhedsstakke som Prometheus og Grafana. Bygget på PocketBase med et Go-backend, bruger den en hub-og-agent-arkitektur: hubben hoster webgrænsefladen og gemmer historiske data, mens letvægtsagenter kører på hver overvåget server for at indsamle målinger.
Selv-hosting af Beszel giver dig en overvågningshub, der er uafhængig af de servere, den overvåger, så infrastrukturproblemer er synlige, selv når individuelle systemer er under pres. Konfigurerbare alarmer giver dig besked, når CPU, hukommelse, disk, båndbredde eller temperaturgrænser overskrides, og automatiske sikkerhedskopier til lokal disk eller S3-kompatibel lagring beskytter dine historiske ydeevnedata.
Vigtige funktioner i Beszel
Docker containermetrikker
Overvåg CPU-, hukommelses- og netværksforbrug pr. container samt værtsystemets metrikker, hvilket giver dig et samlet overblik over både værten og dens containeriserede arbejdsbelastninger.
Hub- og agentarkitektur
Et enkelt knudepunkt samler data fra et ubegrænset antal agenter, der kører på fjernservere, hvilket gør det nemt at overvåge hele din flåde fra ét dashboard.
Konfigurerbar alarmering
Indstil tærskler for enhver overvåget metrik – CPU-belastning, diskbrug, temperatur, båndbredde – og modtag notifikationer, før problemer påvirker brugere.
Historisk dataopbevaring
Ydelseshistorik lagres i hubbens database, hvilket muliggør langvarig trendanalyse og kapacitetsplanlægning ud over hvad realtidsdashboards alene kan vise.
GPU- og S.M.A.R.T.-overvågning
Overvåg Nvidia, AMD og Intel GPU-udnyttelse sammen med S.M.A.R.T. diskhelsedata for at opdage hardwareforringelse, før det forårsager fejl.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Beszel
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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