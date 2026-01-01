Beszel er en letvægts serverovervågningsplatform, der giver omfattende systemoversigt — CPU, hukommelse, disk, netværk, temperatur, GPU, S.M.A.R.T. disksundhed og Docker- og Podman-statistikker pr. container — uden ressourceforbruget fra fulde observerbarhedsstakke som Prometheus og Grafana. Bygget på PocketBase med et Go-backend, bruger den en hub-og-agent-arkitektur: hubben hoster webgrænsefladen og gemmer historiske data, mens letvægtsagenter kører på hver overvåget server for at indsamle målinger.

Selv-hosting af Beszel giver dig en overvågningshub, der er uafhængig af de servere, den overvåger, så infrastrukturproblemer er synlige, selv når individuelle systemer er under pres. Konfigurerbare alarmer giver dig besked, når CPU, hukommelse, disk, båndbredde eller temperaturgrænser overskrides, og automatiske sikkerhedskopier til lokal disk eller S3-kompatibel lagring beskytter dine historiske ydeevnedata.