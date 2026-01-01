MicroBin er en lille, hurtig, fuldt udstyret pastebin- og fildelingstjeneste skrevet i Rust. En enkelt binær fil betjener web-brugerfladen, filuploads, paste-deling, URL-forkortelse og et adminpanel — ingen ekstern database, ingen PHP-runtime, intet tungt afhængighedstræ. Standardimplementeringen er bevidst minimal, så den forbliver brugbar på en lille VPS, men dækker alligevel de almindelige brugsscenarier, folk selv hoster en pastebin for.

Selv-hosting af MicroBin på din egen VPS holder delte uddrag, skærmbilleder og korte links inden for din infrastruktur i stedet for offentlige tjenester, der udvinder trafikmønstre eller indsætter reklamer. Pastes kan være adgangskodebeskyttede, indstilles til at brænde efter læsning, krypteres klient-side eller fastgøres for evigt, og hver paste leveres med en QR-kode og kort URL til hurtig mobiloverførsel.