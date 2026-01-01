Udrul MicroBin med et-klik installation
Letvægts selvhostet pastebin og fildeler i Rust med QR-koder, udløbende tekster og indbygget URL-forkorter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med MicroBin
MicroBin er en lille, hurtig, fuldt udstyret pastebin- og fildelingstjeneste skrevet i Rust. En enkelt binær fil betjener web-brugerfladen, filuploads, paste-deling, URL-forkortelse og et adminpanel — ingen ekstern database, ingen PHP-runtime, intet tungt afhængighedstræ. Standardimplementeringen er bevidst minimal, så den forbliver brugbar på en lille VPS, men dækker alligevel de almindelige brugsscenarier, folk selv hoster en pastebin for.
Selv-hosting af MicroBin på din egen VPS holder delte uddrag, skærmbilleder og korte links inden for din infrastruktur i stedet for offentlige tjenester, der udvinder trafikmønstre eller indsætter reklamer. Pastes kan være adgangskodebeskyttede, indstilles til at brænde efter læsning, krypteres klient-side eller fastgøres for evigt, og hver paste leveres med en QR-kode og kort URL til hurtig mobiloverførsel.
Vigtige funktioner i MicroBin
Indsættelser og filoverførsler
Del tekstbidder og upload filer af enhver type med størrelsesbegrænsninger, automatisk syntaksfremhævning og inline-forhåndsvisninger.
Indbygget URL-forkorter
Forvandl lange links til korte, brandede URL'er, der er hostet på dit eget domæne, uden at skulle opsætte en separat forkortelsestjeneste.
Udløbende og engangsindlæg
Vælg standardudløbsvinduer, selvdestruerende funktionalitet, eller fastgør indhold permanent for at afveje opbevaring og privatliv.
Klientkryptering
Valgfri klientsidekryptering sikrer, at serveren aldrig ser klartekst for følsomme uddrag, der deles med en adgangssætning.
QR-koder og admin UI
Hvert udklip får en QR-kode til mobil overlevering, og et adminpanel lader dig gennemse, redigere eller slette ethvert udklip fra én skærm.
Enkelt Rust-binær
Ingen ekstern database, ingen Redis, ingen baggrundsarbejdere – kun en lille Rust-proces, der kører komfortabelt på de mindste VPS-planer.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre MicroBin
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
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