Coai (Chat Nio) er en open source AI-aggregeringsplatform, der samler OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ andre sprogmodeludbydere bag en enkelt hostet grænseflade. Den går ud over en simpel chat-brugerflade ved at tilføje abonnementsniveauer, token-kvoter pr. bruger, udstedelse af API-nøgler og forbrugsbaseret fakturering — hvilket gør den praktisk for teams, der har brug for at tilbyde kontrolleret LLM-adgang til flere brugere uden at afsløre upstream-udbydernøgler.

Selv-hosting af Coai på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hvilke modeller der er tilgængelige, hvor meget hvert brugerniveau kan forbruge, og hvordan dit samlede API-forbrug ser ud — uden at betale pr. plads-gebyrer til en administreret aggregeringstjeneste.