Op til 70% rabat på Coai

Installer Coai med ét klik.

Selvhostet AI-aggregeringsplatform, der forener OpenAI, Claude, Gemini og 20+ udbydere med flerbrugsadministration og forbrugskvoter.

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AI-administreret VPS
40,99  kr. /md.
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Installer Coai med ét klik.

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69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde
69% rabat
KVM 1
130,99  kr.
40,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 89,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
1 vCPU-core
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplads
4 TB båndbredde
Mest populære
63% rabat
KVM 2
160,99  kr.
59,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 111,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
2 vCPU-cores
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplads
8 TB båndbredde
70% rabat
KVM 4
268,99  kr.
81,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 208,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
4 vCPU-cores
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplads
16 TB båndbredde
66% rabat
KVM 8
484,99  kr.
163,99  kr. /md.
Vælg pakke
Fornyes til 372,99 kr./md. for 2 år. Kan opsiges når som helst.
8 vCPU-cores
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplads
32 TB båndbredde

Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til

Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år
Docker-manager
Hurtig adgang til containerlogfiler
Opdateringer med et enkelt klik
AMD EPYC-processorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps netværkshastighed
Offentlig API
Datacentre i hele verden
Gratis domæne i 1 år

Alle pakkerne betales forud. Den månedlige pris afspejler den samlede pakkepris divideret med antallet af måneder i din pakke.

Hvad du kan bygge med Coai

Coai (Chat Nio) er en open source AI-aggregeringsplatform, der samler OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ andre sprogmodeludbydere bag en enkelt hostet grænseflade. Den går ud over en simpel chat-brugerflade ved at tilføje abonnementsniveauer, token-kvoter pr. bruger, udstedelse af API-nøgler og forbrugsbaseret fakturering — hvilket gør den praktisk for teams, der har brug for at tilbyde kontrolleret LLM-adgang til flere brugere uden at afsløre upstream-udbydernøgler.

Selv-hosting af Coai på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hvilke modeller der er tilgængelige, hvor meget hvert brugerniveau kan forbruge, og hvordan dit samlede API-forbrug ser ud — uden at betale pr. plads-gebyrer til en administreret aggregeringstjeneste.

Kom i gang
Hvad du kan bygge med {name}

Vigtige funktioner i Coai

Multiudbyderaggregering

Forbind OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ udbydere via én platform, og lad brugere skifte mellem dem fra én enkelt grænseflade.

Brugerabonnementniveauer

Definer gratis og betalte abonnementsplaner med tokenkvoter pr. niveau, der styrer, hvor meget hver brugergruppe kan forbruge på tværs af alle konfigurerede udbydere.

Udstedelse af API-nøgle

Udsted API-nøgler til dine brugere, så de programmatisk kan få adgang til konfigurerede modeller — uden nogensinde at afsløre dine opstrømsudbyderlegitimationsoplysninger.

Forbrugs- og faktureringssporing

Overvåg tokenforbrug pr. bruger og estimerede omkostninger i realtid, med konfigurerbare grænser for at forhindre uventede budgetoverskridelser.

Modelmarkedsplads

Brugere opdager og vælger mellem alle konfigurerede udbydere via en indbygget modelvælger, med understøttelse af funktionskald og billedgenerering, hvor det er tilgængeligt.

Hvorfor vælge Hostinger til at køre Coai

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Start med et enkelt klik

Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.

Start med et enkelt klik

Sikkerhed du kan stole på

Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.

Sikkerhed du kan stole på

Indbygget Docker-manager

Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.

Indbygget Docker-manager

Anbefalet serverplacering:

Tjekker...

Lancer lokalt. Vækst globalt.

Vælg en serverplacering tæt på din målgruppe for at øge indlæsningshastighederne. Vi har datacentre i Nordamerika, Europa, Asien og Sydamerika.
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Lancer lokalt. Vækst globalt.

Docker VPS-hosting, du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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30-dages tilfredshedsgaranti

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