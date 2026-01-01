Installer Coai med ét klik.
Selvhostet AI-aggregeringsplatform, der forener OpenAI, Claude, Gemini og 20+ udbydere med flerbrugsadministration og forbrugskvoter.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Coai
Coai (Chat Nio) er en open source AI-aggregeringsplatform, der samler OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ andre sprogmodeludbydere bag en enkelt hostet grænseflade. Den går ud over en simpel chat-brugerflade ved at tilføje abonnementsniveauer, token-kvoter pr. bruger, udstedelse af API-nøgler og forbrugsbaseret fakturering — hvilket gør den praktisk for teams, der har brug for at tilbyde kontrolleret LLM-adgang til flere brugere uden at afsløre upstream-udbydernøgler.
Selv-hosting af Coai på din egen VPS giver dig fuld kontrol over hvilke modeller der er tilgængelige, hvor meget hvert brugerniveau kan forbruge, og hvordan dit samlede API-forbrug ser ud — uden at betale pr. plads-gebyrer til en administreret aggregeringstjeneste.
Vigtige funktioner i Coai
Multiudbyderaggregering
Forbind OpenAI, Claude, Gemini, Azure, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen og 20+ udbydere via én platform, og lad brugere skifte mellem dem fra én enkelt grænseflade.
Brugerabonnementniveauer
Definer gratis og betalte abonnementsplaner med tokenkvoter pr. niveau, der styrer, hvor meget hver brugergruppe kan forbruge på tværs af alle konfigurerede udbydere.
Udstedelse af API-nøgle
Udsted API-nøgler til dine brugere, så de programmatisk kan få adgang til konfigurerede modeller — uden nogensinde at afsløre dine opstrømsudbyderlegitimationsoplysninger.
Forbrugs- og faktureringssporing
Overvåg tokenforbrug pr. bruger og estimerede omkostninger i realtid, med konfigurerbare grænser for at forhindre uventede budgetoverskridelser.
Modelmarkedsplads
Brugere opdager og vælger mellem alle konfigurerede udbydere via en indbygget modelvælger, med understøttelse af funktionskald og billedgenerering, hvor det er tilgængeligt.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Coai
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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