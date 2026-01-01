Warracker er en open source garantisporingsapplikation, der centraliserer alle dine produktgarantier, købsdokumenter og kravhistorik i et enkelt selvhostet dashboard. I stedet for at lede gennem e-mailtråde, arkivskabe eller regneark får du en søgbar database med udløbsadvarsler, dokumentlagring og flerbrugeradgang til teams og husstande.

At selvhoste Warracker på din egen VPS betyder, at dine købskvitteringer, fakturascanninger og produktserienumre forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Med proaktive e-mail- og push-notifikationer via Apprise modtager du forhåndsvarsler, før garantier udløber, så du kan handle, mens dækningen stadig gælder.