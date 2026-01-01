Installer Warracker med ét-klik installation.
Selvhostet garantistyringssystem til sporing af produktgarantier, kvitteringer og krav på ét sted.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Warracker
Warracker er en open source garantisporingsapplikation, der centraliserer alle dine produktgarantier, købsdokumenter og kravhistorik i et enkelt selvhostet dashboard. I stedet for at lede gennem e-mailtråde, arkivskabe eller regneark får du en søgbar database med udløbsadvarsler, dokumentlagring og flerbrugeradgang til teams og husstande.
At selvhoste Warracker på din egen VPS betyder, at dine købskvitteringer, fakturascanninger og produktserienumre forbliver på infrastruktur, du kontrollerer. Med proaktive e-mail- og push-notifikationer via Apprise modtager du forhåndsvarsler, før garantier udløber, så du kan handle, mens dækningen stadig gælder.
Vigtige funktioner i Warracker
Advarsler om garantiudløb
Modtag e-mail- og push-notifikationer via mere end 100 tjenester, herunder Telegram, Slack og Discord, før garantier udløber.
Dokumentopbevaring
Upload og vedhæft kvitteringer, fakturaer og manualer direkte til hver garantiregistrering for øjeblikkelig adgang, når det er nødvendigt.
Sporing af kravs livscyklus
Administrer garantikrav fra start til slut med statusopdateringer og fuld synlighed gennem hele kravsprocessen.
Avanceret søgning og filtrering
Find enhver garanti øjeblikkeligt ud fra produktnavn, serienummer, leverandør eller brugerdefinerede tags i hele dit katalog.
Multiuseradgang
Del garantiregistreringer på tværs af et team eller en husstand med rollebaserede tilladelser og administrationskontroller.
CSV Import og Eksport
Migrer eksisterende garantiregistreringer fra regneark via CSV-import, og eksporter dine data når som helst for fuld portabilitet.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Warracker
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger kundeservice efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
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