Implementer Databag med et-klik installation
Selvhostet fødereret messenger med end-to-end-kryptering, lyd-/videoopkald og emnebaserede samtaletråde.
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Hvad du kan bygge med Databag
Databag er en selvhostet, fødereret meddelelsesplatform, der bringer decentraliseret kommunikation til enkeltpersoner og små fællesskaber uden at være afhængig af virksomhedsservere eller blockchain-infrastruktur. Ved at bruge offentlig-privat nøglekryptografi til identitet er konti ikke bundet til et specifikt hostingdomæne – brugere på forskellige Databag-noder kan sende beskeder til hinanden frit, ligesom e-mail-føderation fungerer.
Platformen understøtter ende-til-ende-krypterede forseglede emner, lyd- og videoopkald, mobile push-notifikationer og emnebaseret meddelelsesorganisering. Selvhosting på din VPS betyder, at alle samtaler, opkaldshistorik og kontaktdata forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur, med ubegrænsede konti pr. node og ingen gebyrer pr. bruger – hvilket gør den ideel til familier, vennegrupper og små organisationer, der ønsker moderne meddelelser uden virksomhedsmæglere.
Vigtige funktioner i Databag
Fødereret beskeder
Konti på forskellige Databag-noder kan kommunikere direkte, hvilket skaber et decentraliseret netværk, hvor ingen enkelt server kontrollerer alle samtaler.
Ende-til-ende-kryptering
Forseglede emner bruger klientkryptering, så meddelelsesindholdet er privat, selv fra serveradministratoren, der hoster noden.
Audio- og videoopkald
Indbygget opkald eliminerer behovet for et separat videokonferenceværktøj for fællesskaber, der allerede bruger Databag til beskeder.
Emnebaserede tråde
Organiserer samtaler efter emne i stedet for kontakt, hvilket gør det nemt at holde diskussioner fokuserede og søgbare på tværs af et fællesskab.
Ubegrænset Konti
Hver node understøtter så mange konti som nødvendigt uden ekstra omkostninger, hvilket gør det økonomisk at hoste beskeder for en hel husstand eller organisation.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Databag
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
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