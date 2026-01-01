Databag er en selvhostet, fødereret meddelelsesplatform, der bringer decentraliseret kommunikation til enkeltpersoner og små fællesskaber uden at være afhængig af virksomhedsservere eller blockchain-infrastruktur. Ved at bruge offentlig-privat nøglekryptografi til identitet er konti ikke bundet til et specifikt hostingdomæne – brugere på forskellige Databag-noder kan sende beskeder til hinanden frit, ligesom e-mail-føderation fungerer.

Platformen understøtter ende-til-ende-krypterede forseglede emner, lyd- og videoopkald, mobile push-notifikationer og emnebaseret meddelelsesorganisering. Selvhosting på din VPS betyder, at alle samtaler, opkaldshistorik og kontaktdata forbliver fuldstændigt inden for din infrastruktur, med ubegrænsede konti pr. node og ingen gebyrer pr. bruger – hvilket gør den ideel til familier, vennegrupper og små organisationer, der ønsker moderne meddelelser uden virksomhedsmæglere.